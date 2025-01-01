Le Service de police de Laval lance la 6e édition de l’Arbre du partage

Pour une sixième année, le Service de police de Laval (SPL) appelle la population à participer au projet L'Arbre du partage, une initiative qui vise à offrir un moment de bonheur durant la période des fêtes aux enfants lavallois vivant dans des situations précaires.

De plus en plus de familles sont marquées par l'inflation et la hausse du coût de la vie, ne permettant pas toujours d'offrir des cadeaux à leurs enfants.

Les citoyens et entreprises qui souhaitent parrainer un enfant ou contribuer financièrement sont invités à le faire. Les dons de commanditaires permettront également l’achat de cartes-cadeaux pour des épiceries et des pharmacies.

Qu’est-ce que l’Arbre du partage?

Grâce à la collaboration de plusieurs écoles primaires de Laval, des élèves sont sélectionnés par les intervenants scolaires. L’inscription est volontaire et confidentielle.

Chaque enfant propose trois suggestions de cadeaux d’une valeur de 35 $ à 40 $. Cette année, le SPL vise à combler les souhaits de 400 enfants, incluant leurs frères et sœurs âgés de moins de 12 ans.

Comment participer?

Les citoyens qui désirent parrainer un enfant peuvent récupérer un carton de participation au Quartier général situé au 2455, boulevard Curé-Labelle dès le 3 novembre 2025.

Dates importantes à retenir

Du 3 novembre au 5 décembre, il s'agit de la période pour parrainer un enfant et remettre les cadeaux.

C'est le 13 décembre, qu'aura lieu la distribution des cadeaux par les policiers