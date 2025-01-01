Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Pour soutenir les familles

Le Service de police de Laval lance la 6e édition de l’Arbre du partage

durée 10h00
6 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Pour une sixième année, le Service de police de Laval (SPL) appelle la population à participer au projet L'Arbre du partage, une initiative qui vise à offrir un moment de bonheur durant la période des fêtes aux enfants lavallois vivant dans des situations précaires. 

De plus en plus de familles sont marquées par l'inflation et la hausse du coût de la vie, ne permettant pas toujours d'offrir des cadeaux à leurs enfants. 

Les citoyens et entreprises qui souhaitent parrainer un enfant ou contribuer financièrement sont invités à le faire. Les dons de commanditaires permettront également l’achat de cartes-cadeaux pour des épiceries et des pharmacies.

Qu’est-ce que l’Arbre du partage?

Grâce à la collaboration de plusieurs écoles primaires de Laval, des élèves sont sélectionnés par les intervenants scolaires. L’inscription est volontaire et confidentielle.

Chaque enfant propose trois suggestions de cadeaux d’une valeur de 35 $ à 40 $. Cette année, le SPL vise à combler les souhaits de 400 enfants, incluant leurs frères et sœurs âgés de moins de 12 ans.

Comment participer?

Les citoyens qui désirent parrainer un enfant peuvent récupérer un carton de participation au Quartier général situé au 2455, boulevard Curé-Labelle dès le 3 novembre 2025.

Dates importantes à retenir

Du 3 novembre au 5 décembre, il s'agit de la période pour parrainer un enfant et remettre les cadeaux.

C'est le 13 décembre, qu'aura lieu la distribution des cadeaux par les policiers

RECOMMANDÉS POUR VOUS

76 % des Québécois seraient pour la contraception gratuite

Publié le 3 novembre 2025

76 % des Québécois seraient pour la contraception gratuite

La grande majorité des Québécois (76 %) souhaiterait avoir un accès gratuit à la contraception, selon un sondage Léger commandé par Québec solidaire (QS) et rendu public lundi. En entrevue, la co-porte-parole de QS, Ruba Ghazal, exhorte le gouvernement Legault d'adopter cette mesure, lui qui répète constamment vouloir soulager le «portefeuille» ...

LIRE LA SUITE
Les Canadiens soutiennent le principe des demandes anticipées d’aide médicale à mourir

Publié le 31 octobre 2025

Les Canadiens soutiennent le principe des demandes anticipées d’aide médicale à mourir

Un nouveau rapport de Santé Canada indique que les personnes sondées au sujet de l’aide médicale à mourir (AMM) sont «généralement» favorables à ce que les patients qui perdront leur capacité de discernement puissent donner leur consentement anticipé. Actuellement, l’aide médicale à mourir est légale pour les personnes atteintes d’une maladie ...

LIRE LA SUITE
L'abolition du changement d'heure pourrait sauver des vies, dit une étude

Publié le 31 octobre 2025

L'abolition du changement d'heure pourrait sauver des vies, dit une étude

L'abolition du changement d'heure au printemps et l'adoption permanente de l'heure normale à laquelle nous revenons en fin de semaine pourraient sauver des vies, notamment en évitant des centaines de milliers de cas d'obésité et d'accidents vasculaires cérébraux seulement aux États-Unis, ont calculé des chercheurs américains. Plus précisément, ...

LIRE LA SUITE