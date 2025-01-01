Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Le 20 novembre

La STL convie la communauté pour remplir un autobus de denrées

durée 10h00
12 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Pour une troisième année,  la Société de transport de Laval (STL) invite la population à participer à sa collecte de denrées au profit des paniers de Noël du Centre de bénévolat et Moisson Laval (CBML).

La communauté est invitée au terminus Le Carrefour, le jeudi 20 novembre de 10 h à 17 h, pour contribuer à remplir un autobus d’entraide.

Les donateurs seront accueillis par des employés de la STL au 3000, boulevard Le Carrefour pour recueillir les denrées non périssables qui seront déposées à bord d’un autobus décoré pour l’occasion. Les dons en argent et par carte bancaire seront également acceptés et remis au CBML.

En octobre dernier, la STL a remporté un Prix reconnaissance de l’Association du Transport Urbain du Québec (ATUQ) pour l’édition 2024 de sa collecte de denrées, qui avait permis de récolter 1 tonne de denrées et près de 1 500 $ pour garnir les paniers de Noël du CBML. Grâce à vous, ce sont 3 000 familles, dont 1 800 enfants qui ont pu compter sur un panier bien rempli l’année dernière.

« Portée par la vague de générosité des collectes des deux dernières années, rendues possibles grâce à la mobilisation des citoyen·nes et de nos employé·es, la STL poursuit son engagement auprès des familles lavalloises. À l’approche des fêtes, nous sommes convaincus que la solidarité et l’entraide s’inviteront une fois de plus à bord », a déclaré madame Josée Roy, directrice générale de la STL.

Un premier volet de la collecte se déroule actuellement auprès des employé·es de la STL, qui est fière de soutenir le Centre de bénévolat et Moisson Laval depuis plus de 16 ans, notamment à travers le programme de déjeuners-collations dans les écoles de Laval. 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Jour du Souvenir: le nombre de vétérans canadiens survivants diminue

Publié hier à 10h00

Jour du Souvenir: le nombre de vétérans canadiens survivants diminue

Quatre-vingts ans après la fin du conflit le plus meurtrier de l'histoire, le nombre de vétérans de la Seconde Guerre mondiale encore en vie a chuté à quelques milliers. Anciens Combattants Canada estime qu'il reste cette année 3691 vétérans canadiens survivants, soit 667 femmes et 3024 hommes. Anciens Combattants Canada estime également à ...

LIRE LA SUITE
Alerte: le Canada perd son statut d'élimination de la rougeole

Publié le 10 novembre 2025

Alerte: le Canada perd son statut d'élimination de la rougeole

L'Agence de la santé publique du Canada annonce que le pays a officiellement perdu son statut d'élimination de la rougeole, qu'il détenait depuis 1998. Plus de détails à venir.

LIRE LA SUITE
De la pluie, de la neige et du grésil sont au menu pour la journée de lundi au Québec

Publié le 10 novembre 2025

De la pluie, de la neige et du grésil sont au menu pour la journée de lundi au Québec

La prudence est de mise sur les routes du Québec, lundi, alors que de la pluie, de la neige et du grésil sont attendus au courant de la journée dans les différentes régions de la province. À Montréal, la neige qui est tombée dimanche a fait place à la pluie, mais les flocons seront de retour plus tard lundi. On s'attend à des accumulations de ...

LIRE LA SUITE