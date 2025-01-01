Nous joindre
Lancement d'un nouvel institut pour les intervenants en violence conjugale

durée 15h00
17 novembre 2025
commentaires

likes

Par La Presse Canadienne

Un nouvel institut pour mieux outiller les professionnels et les intervenants en matière de violence conjugale voit le jour au Québec.

L'objectif de l’Institut Écho est de mieux soutenir les femmes et les enfants victimes de violence conjugale en se mobilisant autour d'eux et en renforçant le filet de sécurité.

Assez unique en son genre au Québec, il offre des formations, des conférences avec des experts et d'autres outils destinés aux professionnels. Ceux qui travaillent dans les ressources ont été en contact avec les victimes dans 76 % des événements de violence conjugale ayant causé des décès, selon le comité d'examen des décès liés à la violence conjugale. Autrement dit, dans près de huit cas sur dix, quelqu’un a eu une occasion d’agir.

«Il suffit parfois d’une simple question ou d’une écoute attentive pour changer la trajectoire des femmes victimes de violence conjugale. En étant à leur contact, les professionnels ont une posture privilégiée pour faire une différence», soutient par voie de communiqué Annick Brazeau, présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, qui a lancé officiellement l'Institut Écho, lundi.

Dans sa première phase, l’Institut cible quatre pôles: le milieu communautaire, le milieu judiciaire, le milieu de la santé et des services sociaux, ainsi que les employeurs et syndicats.

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne

