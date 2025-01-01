Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Indice de performance climatique (IPC) 2026

Protection du climat: le Canada au bas du classement

durée 15h00
19 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le Canada occupe le 61e rang sur 67 du classement de l’Indice de performance climatique (IPC) 2026, publié par les organisations Germanwatch, Climate Action Network et NewClimate Institute, mardi.

Le Canada a amélioré son classement d’une position dans la dernière année, passant du 62e au 61e rang.

«Mais ce changement de rang ne s’explique absolument pas par une meilleure performance», a souligné Emilie Belliveau, qui a contribué à l’évaluation du Canada.

«Notre rang a changé en raison de la détérioration des performances de pays comme les États-Unis et la Russie», a ajouté la responsable du programme de transition pour le groupe Environmental Defence.

Le Canada continue de recevoir une note «très faible» dans les catégories «émissions de GES» et «énergies renouvelables et consommation d’énergie», et une note «faible» dans la catégorie «politique climatique».

L'indice annuel de performance climatique (IPC), publié depuis 2005, classe les efforts d'atténuation du climat de 63 pays et de l'Union européenne, «qui représentent collectivement plus de 90 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre», selon les auteurs du classement.

Les résultats sont compilés avec l’aide de «450 experts nationaux évaluant les politiques climatiques nationales et internationales les plus récentes de leur pays».

Le rapport publié mardi souligne «qu’aucun pays n’est assez fort dans toutes les catégories pour obtenir une note globale très élevée, les trois premières places restent donc vacantes».

Stéphane Blais, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Étude: le privé en santé augmente le taux de mortalité, des experts inquiets

Publié hier à 15h00

Étude: le privé en santé augmente le taux de mortalité, des experts inquiets

Des experts s'inquiètent de la direction que prend le Québec en faisant appel de plus en plus au secteur privé pour offrir des soins à la population (soins qui sont souvent financés par le public). Une nouvelle étude de l'IRIS montre que les pays avec une plus grande présence du privé en santé ont des taux de mortalité plus élevés et une espérance ...

LIRE LA SUITE
Les aliments ultratransformés prennent de plus en plus de place, selon des études

Publié le 19 novembre 2025

Les aliments ultratransformés prennent de plus en plus de place, selon des études

La planète consomme de plus en plus d'aliments ultratransformés et les conséquences pour la santé sont désastreuses, prévient une série de trois articles publiée par le prestigieux journal médical The Lancet et à laquelle a contribué un chercheur de l'Université de Montréal. Le premier article examine ainsi les preuves scientifiques selon ...

LIRE LA SUITE
Avis de clôture d'inventaire

Publié le 19 novembre 2025

Avis de clôture d'inventaire

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE Succession de Cécile Bruneau Duchesne, décédée le 18 septembre 2025 à Laval. Avis est donné que l’inventaire de la succession a été clôturé le 18 novembre 2025 par les liquidatrices Denise Duchesne et Josée Duchesne. L’inventaire peut être consulté à l’adresse suivante : 2341-43 rue des Alvéoles, Laval (Québec) ...

LIRE LA SUITE