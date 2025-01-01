L’Organisme CHOC lance sa campagne sur la violence conjugale

Pour une deuxième année consécutive, l’Organisme CHOC-CARREFOUR d’HOMMES EN CHANGEMENT de Laval, présente une campagne de sensibilisation en prévention de la violence conjugale. Elle cible et interpelle « Les Proches » d’auteurs de ce comportement.

L’Organisme CHOC, établi à Laval depuis 40 ans (1985), est spécialisé dans la demande d’aide et l’intervention auprès des hommes. Son mandat est d'offrir des services spécialisés aux hommes auteurs de violence conjugale et/ou suicidaires. D’ailleurs, depuis plus de 25 ans, l’organisme implique d’ores et déjà « Des Proches » dans la prévention du suicide auprès des hommes.

À partir d'aujourd'hui, ils travailleront de pair avec « Les Proches » d’auteurs de violence conjugale. L'entourage pourra être accompagné et outillé pour pouvoir agir de manière adéquate et sécuritaire pour prévenir ce type de comportement.

On entend par « Proches » : un parent, un ami ou un collègue, témoin ou interpellé par une situation de violence conjugale, qui souhaite s’impliquer et assumer un rôle significatif auprès d’un auteur de violence conjugale, en vue d’amener celui-ci à consulter, et ultimement à cesser l’usage de sa violence.

Ainsi, la présente campagne s’adresse aux « Proches » qui, par l’entremise de messages publicitaires, seront invités à contacter l’Organisme CHOC par voix téléphonique ou via un code QR menant à notre Site Internet (www.organismechoc.com/les- proches/) .

Ils seront alors mis en contact avec des intervenants de l’organisme, afin de les préparer adéquatement à référer l’auteur de violence conjugale. Cette préparation pourra être faite, soit dans le cadre d’un entretien téléphonique ou d’une rencontre individuelle. Ceux qui auront le désir de s'impliquer recevront un guide conçu à leur intention et pourront de plus bénéficier d’un accompagnement en soutien à leur implication.

La présente Campagne se déroule du 10 novembre au 5 décembre 2025. Durant cette période, les Lavallois pourront voir et entendre la publicité : sur les Lumiquais des 3 stations de Métro de Laval, sur des panneaux dans des restaurants et bistros de Laval, sur les ondes de la station de radio Rythme FM aux heures de pointe et à travers divers balados et sites internet, avec une localisation précise sur le territoire lavallois.