Collecte des bacs à ordures et de recyclage aux deux semaines à Laval

À compter du 1er avril 2026, la collecte des déchets (bac noir) s’effectuera toutes les deux semaines sur le territoire de Laval. Au même moment, la fréquence de la collecte des matières recyclables (bac bleu) sera également ajustée aux deux semaines, un changement instauré à l’échelle provinciale par le gouvernement du Québec dans le cadre de la modernisation de la collecte sélective.

Les deux collectes seront coordonnées en alternance afin d’optimiser le travail des équipes et de faciliter la mise en place de ces nouvelles habitudes pour les citoyens et citoyennes.

La Ville emboîte ainsi le pas aux autres grandes villes de la province tout en répondant aux exigences de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). En 2020, 62 des 82 municipalités membres de la CMM offraient déjà une collecte des ordures ménagères à une fréquence d’une fois aux deux semaines ou moins. Parmi ces municipalités figurent notamment Longueuil, Terrebonne, Blainville et Mascouche.

« Laval rejoint les autres grandes villes du Québec dans un changement écoresponsable devenu incontournable. Nous savons qu’il s’agit d’un changement significatif dans les habitudes de la population et suivrons le dossier de près afin de nous assurer que l’évolution de la collecte se déroule bien et que les citoyennes et les citoyens soient bien accompagnés dans cette transition »., explique Ray Khalil, vice-président du comité exécutif.

Non seulement l’optimisation de la collecte des déchets permettra de diminuer les émissions de gaz à effet de serre mais elle permettra de réaliser des économies importantes sur les coûts de transport et d’opération estimées à 22 %. La quantité d’ordures acheminées vers les sites d’enfouissement diminuera également. Il s’agit d’un pas de plus vers l’atteinte de la cible des 200 kg de déchets produits annuellement par habitant (227 kg en 2024), soit l’un des objectifs de la Stratégie lavalloise de gestion des matières résiduelles.

Une transition bien entamée

Cette décision s’inscrit en continuité de la transition que la Ville a amorcée en collaboration avec ses citoyens et citoyennes. Depuis 2021, plusieurs actions concrètes ont été mises en œuvre pour réduire les déchets destinés à l’enfouissement. Parmi celles-ci, mentionnons : l’introduction du bac noir, la mise en place d’une collecte mensuelle des encombrants, l’interdiction des plastiques à usage unique et l’élargissement de l’offre de services, incluant un écocentre, une aire de réception des matériaux secs et des collectes spéciales. Plus récemment, la Ville a adopté un règlement rendant le tri des matières résiduelles obligatoire, et un projet pilote d’encombrants sur réservation a été lancé. En 2024, l’implantation complète du bac brun en milieu résidentiel a marqué une étape majeure vers une gestion durable et responsable des matières.

Des mesures d’accompagnement pour poursuivre la transition

Un sondage mené par la Ville de Laval en 2024 révélait que près des trois quarts des Lavallois et Lavalloises (74,6 %) affirment avoir déjà mis en place des actions concrètes pour réduire la quantité de déchets envoyés au bac noir ou sont en voie de le faire, confirmant l’efficacité et la pertinence des mesures mises en place à ce jour. De plus, 66,1 % de la population lavalloise mentionne participer déjà activement à la collecte du bac bleu et du bac brun tout au long de l'année. S’appuyant sur ces données prometteuses, la Ville a mis en place diverses mesures pour accompagner la population dans la poursuite de cette transition, notamment en redoublant d’efforts en matière de sensibilisation et d’éducation depuis l’été dernier.

D’autres actions concrètes sont en cours afin de faciliter les changements, notamment dans les milieux plus denses, comme la validation et l’ajustement, au besoin, des équipements de collecte des déchets dans les immeubles 24 logements et plus, l’accompagnement des propriétaires et la conversion de certains immeubles aux conteneurs. Le volume du bac bleu pourra aussi être changé ou un deuxième bac pourra être fourni sur demande, si un plus petit volume ne convient plus grâce à des comportements de tri améliorés.