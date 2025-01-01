Nous joindre
Négociations

Entente de principe entre Québec et les contrôleurs routiers

durée 12h00
28 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Une entente de principe est intervenue entre Québec et les contrôleurs routiers quant au renouvellement de leur convention collective.

L'entente est intervenue jeudi soir entre la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, qui représente 300 membres, et le Conseil du trésor, épaulé par Contrôle routier Québec, une agence rattachée à la Société de l'assurance automobile du Québec.

Dans les faits, il ne s'agit pas de la première entente de principe entre les parties. Il y avait eu une première entente de principe, en avril dernier, mais elle avait été rejetée par les membres, dans une proportion de 53 %.

Les négociations avaient dû reprendre, après que la Fraternité eut sondé ses membres pour savoir ce qui avait causé de l'insatisfaction dans cette première entente.

En entrevue vendredi, le président de la Fraternité, Jean-Claude Daignault, a dit espérer voir enfin la lumière au bout du tunnel, alors que la convention collective est échue depuis le mois de mars 2023.

Ce dossier du renouvellement de la convention collective est distinct de celui du port d'armes par les contrôleurs routiers. En octobre dernier, Québec avait annoncé que ceux-ci seraient finalement armés, comme ils le souhaitaient.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

