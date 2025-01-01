Nous joindre
Avis de clôture d'inventaire

23 décembre 2025
AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
(Avis dans un journal : C.c.Q., art. 795, al. 2)

Avis est donné conformément au Code civil du Québec de la clôture de l’inventaire en regard de la succession de Mariam GADO OUMAROUS H D (aussi connue sous GADO OUMAROU H D), en son vivant domiciliée et résidant au 686, montée Masson, appartement 103, Mascouche, province de Québec, J7K 3B6, est décédée le onze novembre deux mille vingt-quatre (11-11-2024), à Montréal. L’inventaire de ses biens peut être consulté par toute personne ayant un intérêt, à l’étude Blanchard Lupien, notaires, a/s : Véronique Lessard, notaire situé au 11900 rue de l’Avenir, bureau 501, Mirabel, province de Québec, J7J 2T6.

Donné ce 22 décembre 2025 à Mirabel

Rachifa HAINIKOYE DJERMAKOYE, liquidatrice
 

