« J'ai quitté le boulot à midi! »

Une Lavalloise remporte 1 000 $ par semaine à vie

23 décembre 2025
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Maria Caroli, une résidente de Laval, a remporté un gros lot de la loterie Gagnant à vie, soit 1 000 $ par semaine à vie! C’est son conjoint qui l’a appelée pour lui annoncer la bonne nouvelle alors qu’elle était au travail. « J’ai quitté le boulot à midi, j’étais trop énervée! » a-t-elle raconté lors de sa réclamation à Loto-Québec.

La gagnante, qui achète rarement de la loterie, a reçu le billet Gagnant à vie chanceux en cadeau de la part de son conjoint. Avant de partir travailler, elle l’a gratté rapidement et l’a laissé chez elle, sans réaliser qu’il lui faisait mettre la main sur un gros lot.

Maria a opté pour la rente viagère, qui lui permettra de conserver son mode de vie actuel tout en profitant d’une belle sécurité financière.

Le billet gagnant a été acheté à l’épicerie IGA Extra située au 2137, boulevard Curé-Labelle, à Laval. Ce détaillant recevra une commission de 10 000 $, équivalant à 1 % du gain.

 

