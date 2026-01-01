s fermetures au pont Charles-De Gaulle prévues du 9 au 12 janvier

Des fermetures de l’autoroute 40 (Félix-Leclerc), à la hauteur du pont Charles-De Gaulle reliant Montréal et Terrebonne, sont prévues durant la fin de semaine du 9 au 12 janvier.

Ces entraves sont nécessaires dans le cadre des travaux de réparation qui sont en cours.

Gestion de la circulation

Du vendredi 9 janvier, à 21 h 30, au lundi 12 janvier, à 4 h

Fermeture d’une voie sur trois de l’autoroute 40, en directions est et ouest, entre le boulevard Gouin Est à Montréal et la route 344 (chemin SaintCharles) à Terrebonne;

La largeur de certaines voies pourrait être réduite à 3,3 mètres dans la zone de chantier;

Et la limite de vitesse permise sera réduite à 50 km/h sur l’autoroute 40, dans les deux directions.

Des épisodes de congestion sont à prévoir, à certaines heures durant le jour. Le Ministère des Transports du Québec recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

À noter que ce chantier peut faire l’objet d’une surveillance policière et un radar pédagogique sera installé. Cette initiative a pour but d’assurer la sécurité des usagers de la route et des travailleurs.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.