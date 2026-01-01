Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Travaux de réparation

s fermetures au pont Charles-De Gaulle prévues du 9 au 12 janvier

durée 10h12
6 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Des fermetures de l’autoroute 40 (Félix-Leclerc), à la hauteur du pont Charles-De Gaulle reliant Montréal et Terrebonne, sont prévues durant la fin de semaine du 9 au 12 janvier.

Ces entraves sont nécessaires dans le cadre des travaux de réparation qui sont en cours.

Gestion de la circulation

Du vendredi 9 janvier, à 21 h 30, au lundi 12 janvier, à 4 h

Fermeture d’une voie sur trois de l’autoroute 40, en directions est et ouest, entre le boulevard Gouin Est à Montréal et la route 344 (chemin SaintCharles) à Terrebonne;

La largeur de certaines voies pourrait être réduite à 3,3 mètres dans la zone de chantier;

Et la limite de vitesse permise sera réduite à 50 km/h sur l’autoroute 40, dans les deux directions.

Des épisodes de congestion sont à prévoir, à certaines heures durant le jour. Le Ministère des Transports du Québec recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

À noter que ce chantier peut faire l’objet d’une surveillance policière et un radar pédagogique sera installé. Cette initiative a pour but d’assurer la sécurité des usagers de la route et des travailleurs.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511.  

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L'achalandage dans les urgences atteint un sommet depuis Noël

Publié à 15h00

L'achalandage dans les urgences atteint un sommet depuis Noël

Le taux d'occupation sur civière dans les urgences du Québec ne s'amenuise pas. Il s'élevait à 143 % mardi après-midi, soit l'un des achalandages les plus élevés, jusqu'à présent, depuis Noël. Le taux d'occupation lundi était aussi très important, avec une moyenne de 134 %, selon Index Santé. Bonne nouvelle toutefois pour la saison de la grippe: ...

LIRE LA SUITE
Alcool: l'étiquetage donne une fausse impression de santé aux consommateurs

Publié à 12h00

Alcool: l'étiquetage donne une fausse impression de santé aux consommateurs

Les informations nutritionnelles qu'on retrouve sur certaines boissons alcoolisées portent les consommateurs à conclure, erronément, que ces produits sont bons pour la santé, ont constaté des chercheurs de l'Université Laval. Dans les faits, a rappelé l'auteure de l'étude, aucune quantité d'alcool n'est sans danger pour la santé. «L'alcool a ...

LIRE LA SUITE
L'Opération Nez Rouge tire un bilan positif, malgré une baisse des trajets au Québec

Publié hier à 15h00

L'Opération Nez Rouge tire un bilan positif, malgré une baisse des trajets au Québec

L'Opération Nez Rouge dresse un bilan positif de son service de raccompagnement lors de la période des Fêtes, même si une baisse du nombre de trajets et de bénévoles a été constatée pour cette 42e édition au Québec. Dans la province, ce sont 18 393 raccompagnements qui ont été effectués par 17 735 bénévoles qui ont répondu présents du 28 novembre ...

LIRE LA SUITE