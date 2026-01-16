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Société

Avis de clôture d'inventaire

Avis de clôture d'inventaire

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
(Avis dans un journal : C.c.Q., art. 795, al. 2)

Avis est donné conformément au Code civil du Québec de la clôture de l’inventaire en regard de la succession de Chantal HINSE, en son vivant domicilié et résidant au 216 rue de la Forge, Saint-Eustache, province de Québec, J7R 2S3 laquelle est décédée le 5 juin 2024 à Saint-Eustache. L’inventaire de ses biens peut être consulté par toute personne ayant un intérêt, au domicile du liquidateur situé au 1035-C, Rang Double, Saint-Lin-Laurentides, province de Québec, J5M 1X8.

Donné ce 15 janvier 2026 à Mirabel

Carolanne MOREAU
Téléphone : 438-325-2649
 

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