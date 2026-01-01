Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Jeunes: contenu télévisuel et musique provenant surtout de l'extérieur du Québec

durée 16h30
20 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La majeure partie des jeunes de 15 à 29 ans, au Québec, visionnent surtout des contenus télévisuels provenant de l'extérieur du Québec. Seuls 8 % visionnent surtout du contenu provenant du Québec.

L'Institut de la statistique du Québec précise, mardi, que ce sont 64 % de ces jeunes qui visionnent surtout des contenus provenant de l'extérieur du Québec, que ce soit sur une plateforme de diffusion, une application, un site web ou directement à la télévision.

Cette constatation vaut aussi pour l'écoute de la musique par ces jeunes.

Parmi les jeunes de 15 à 29 ans qui ont écouté de la musique au Québec en 2024, seuls 3,9 % avaient écouté surtout de la musique d'artistes du Québec au cours des 12 derniers mois.

À l'opposé, 69 % d'entre eux avaient écouté surtout de la musique d'artistes de l'extérieur du Québec.

Pour ce qui est de la langue, même constat: seuls 5 % ont écouté de la musique surtout en français, au cours des 12 derniers mois, 57 % surtout en anglais, 30 % autant en anglais qu'en français et 8,7 % dans une autre langue.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

D'ici 2100: la température moyenne au Québec pourrait augmenter de 6,6° en hiver

Publié à 18h00

D'ici 2100: la température moyenne au Québec pourrait augmenter de 6,6° en hiver

La température moyenne hivernale pourrait augmenter de 6,6 degrés Celsius d'ici à la fin du siècle au Québec, selon des estimations d'Ouranos, un consortium composé de quelque 70 professionnels en sciences du climat et de l'adaptation. L’accord de Paris, ratifié en 2015, vise à limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale bien en ...

LIRE LA SUITE
Plus de 2,4 milliards $ de dommages assurés causés par la météo en 2025

Publié à 14h00

Plus de 2,4 milliards $ de dommages assurés causés par la météo en 2025

Selon le Bureau d’assurance du Canada, les dommages assurés causés par des phénomènes météorologiques violents l’année dernière ont dépassé les 2,4 milliards $. Le bureau indique que la tempête de verglas qui a frappé l’Ontario et le Québec en mars arrive en tête de la liste des événements météorologiques les plus coûteux de 2025, suivie par les ...

LIRE LA SUITE
L’optimisme face au vieillissement chez les aînés canadiens connaît une forte baisse

Publié à 12h00

L’optimisme face au vieillissement chez les aînés canadiens connaît une forte baisse

Un nouveau sondage révèle que l’optimisme face au vieillissement a fortement diminué au cours de la dernière année. L’insécurité financière et la solitude pèsent sur l’enthousiasme de nombreux Canadiens en vue de leur retraite. L'Institut national sur le vieillissement a sondé un peu plus de 6000 adultes de 50 ans et plus en juin et juillet pour ...

LIRE LA SUITE