Lors de la Guignolée annuelle

La Fondation du Collège Montmorency amasse 5 022 $

durée 11h00
27 janvier 2026
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La communauté du Collège Montmorency a une fois de plus démontré sa générosité et son engagement lors de la campagne annuelle de la Guignolée. Grâce aux activités de collecte de fonds organisées par le Collège et la Fondation, un montant de 5 022 $ a été amassé. Ces fonds serviront à offrir des bourses d’aide financière aux étudiant(e)s rencontrant des difficultés financières ou de l'insécurité alimentaire. Des fardeaux qui engendrent du stress, affectent leur bien-être et, ultimement, leur réussite scolaire. 

Dans un contexte où les défis liés à l’insécurité alimentaire et financière sont de plus en plus marqués auprès de la population générale, la communauté étudiante en subit, elle aussi, les conséquences. Au cours du mois de décembre, la grande communauté montmorencienne s’est mobilisée pour faire vivre le leitmotiv de la campagne « Un pas vers l’autre, à ta façon », et démontrer le soutien et la solidarité qui règne dans cette maison d’enseignement. 

« Les étudiant(e)s qui reçoivent un coup de pouce en témoignent spontanément. Leurs paroles sont touchantes et illustrent l’impact direct de l’aide offerte. J’en suis un témoin privilégié », indique Robert Lupien, technicien en travail social au Collège Montmorency.

Merci au Groupe Compass

Cette année, le Groupe Compass s’est joint à la cause en offrant de doubler les dons reçus. Une contribution qui fait une réelle différence dans cette collecte.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir participé à la guignolée 2025 et d'avoir contribué à cette collecte incroyable. Ce succès est le reflet de notre engagement et de la générosité de la communauté et de nos partenaires. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette cause importante. Ensemble, nous faisons une réelle différence dans notre collectivité », termine Sylvie McDuff, gérante de district pour le Groupe Compass. 

 

 

 

