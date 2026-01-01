Un nouveau logo pour le Pôle régional d’économie sociale de Laval

Volonté de modernité
Un nouveau logo pour le Pôle régional d’économie sociale de Laval
Par Salle des nouvelles
Le Pôle régional d’économie sociale de Laval (PRESL) présente sa nouvelle identité visuelle. Ce changement marque une étape importante dans l’évolution du PRESL, tout en conservant les valeurs et la mission qui guident son action : soutenir et développer les entreprises d’économie sociale à Laval.
Le nouveau logo illustre, l’enracinement dans le milieu, élément centrale de l'économie sociale, leurs multiples parcours d'émergence et de croissances de l'entrepreneuriat collectif à Laval, ainsi que les différents chemins et idées qui se croisent, pour éventuellement mieux converger et aller de l’avant ensemble.
« Ce nouveau logo reflète notre volonté de modernité tout en restant fidèle à notre engagement envers la communauté et les entreprises d’économie sociale.Il incarne notre vision d’un développement collaboratif et durable à Laval », souligne Louise Hodder, directrice du PRESL.
Cette nouvelle identité visuelle accompagne le PRESL dans une nouvelle ère, affirmant sa mission et sa présence sur le territoire tout en renouvelant son image pour mieux représenter ses actions et ses ambitions.