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Société

Avis de clôture d'inventaire

Avis de clôture d'inventaire

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE 

Avis est donné que l'inventaire des biens de Pierrette Tassé en son vivant domicilié au 404-3045 Bl Notre-Dame, Laval, QC, H7V 0A1, décédée le 21 décembre 2025, est terminé. 
Cet inventaire peut être consulté par les personnes intéressées en communiquant avec Suzanne Denis - Liquidatrice au 2139 Chemin du Village, St-Adolphe d'Howard,QC, J0T 2B0.

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