Son lot a été doublé

Un Lavallois remporte 250 000 $ au Banco

13 février 2026
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Marinos Moshonas, de Laval, a remporté 250 000 $ à la loterie Banco avec l’option Turbo. Il avait misé 5 $ sur une sélection de huit numéros qui s’est avérée gagnante au tirage du 30 janvier, remportant déjà ainsi 125 000 $. Et puisqu’il avait pris l’option Turbo et que c’est le Turbo x 2 qui a été tiré au hasard pour ce tirage, il a vu son lot être doublé!

En vérifiant les résultats du tirage, M. Moshonas a immédiatement remarqué qu’il avait sur son billet les trois premiers numéros de la sélection gagnante.

Arrivé à la vérification du huitième et dernier numéro, il a caché celui sur son billet avec son pouce et a dit à son fils : « Si le numéro 55 s’y trouve, je remporte 250 000 $. » Lorsqu’il a levé son pouce, son fils, au début sceptique, lui a confirmé que c’était bien le numéro 55 qui y figurait. Les deux ont alors éclaté de joie!

Avec ce gain, M. Moshonas prévoit faire un voyage en Grèce en famille.

Le billet gagnant a été acheté au dépanneur Maximax, situé sur la 15e Rue, dans le quartier Laval-des-rapides, à Laval.

