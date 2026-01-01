Des fermetures au pont Charles-De Gaulle, du 27 février au 2 mars

Dès 21 h 30 ce soir, des fermetures de l’autoroute 40 (Félix-Leclerc), à la hauteur du pont Charles-De Gaulle reliant Montréal à Terrebonne, sont prévues jusqu’au lundi 2 mars, à 4 h.

Selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable, ces entraves sont nécessaires dans le cadre des travaux de réparation en cours.

Gestion de la circulation

Du vendredi 27 février, à 21 h 30, au lundi 2 mars, à 4 h, une voie sur trois de l’autoroute 40, en direction est et ouest, entre le boulevard Gouin Est, à Montréal, et la route 344 (chemin Saint-Charles), à Terrebonne, sera fermée à toute circulation.

De plus, la largeur de certaines voies pourrait être réduite à 3,3 mètres dans la zone de chantier.

La limite de vitesse permise sera réduite à 50 km/h sur l’autoroute 40, dans les deux directions.

Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

À noter que ce chantier pourrait faire l’objet d’une surveillance policière et qu’un radar pédagogique sera installé. Cette initiative vise à assurer la sécurité des usagers de la route et des travailleurs.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511.