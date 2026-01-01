Le Québec se prépare à l'arrivée du cocktail météo «potentiellement critique»

Le Québec se réveille sur le qui-vive, mercredi matin, alors qu'une «situation potentiellement critique de pluie verglaçante» est attendue dans le sud de la province, tandis que les régions plus au nord seront confrontées à des «conditions hivernales dangereuses».

Tôt mercredi, le système se trouvait en Ontario, notamment au-dessus de la région de Toronto. Il balaiera le Québec en cours de journée, à partir de l'avant-midi, et les précipitations pourraient durer 24 heures.

Dans ses prévisions mises à jour mercredi matin, Environnement Canada a maintenu que la vallée du Saint-Laurent, de l'Outaouais jusqu'à la région de Québec, sera la plus touchée par la pluie verglaçante.

Pour le Grand Montréal, l'Outaouais, Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie et la région de Québec, on prévoit de 20 à 30 millimètres de pluie verglaçante. La Montérégie, le nord de l'Estrie et la Beauce doivent pour leur part s'attendre à recevoir de 10 à 20 millimètres de pluie verglaçante.

Plus au nord, c'est la neige qui sera à surveiller: de 15 à 25 centimètres pour l'Abitibi; de 20 à 30 centimètres pour Charlevoix, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent; et de 30 à 40 centimètres pour la Côte-Nord.

S'il est possible que certains travailleurs puissent se rendre au boulot sans trop de difficulté, le retour à la maison s'annonce plus complexe.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable recommande d'ailleurs de reporter tout déplacement jugé non essentiel.

«Si vous devez prendre la route, ça serait vraiment d'adapter votre vitesse en fonction des conditions météorologiques et des conditions routières», a souligné en entrevue Alexandra Houde, qui est porte-parole au ministère.

Mme Houde a noté qu'il est important de maintenir une distance sécuritaire avec le véhicule qui nous précède sur la route. Il faut aussi être «très patient» avec les véhicules d'entretien, qui doivent faire leur travail dans des conditions difficiles.

Prenant acte des prévisions météorologiques, de nombreux centres de services scolaires ont annoncé dès mardi soir que leurs établissements seraient fermés pour la journée. La vague d'annonces de fermetures s'est poursuivie mercredi matin.

Les météorologues prévoient que le système attendu mercredi sera similaire à celui qui a déversé environ 30 millimètres de pluie verglaçante sur certains secteurs, comme Montréal, en avril 2023.