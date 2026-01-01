Fissures de fondations au Québec en 2026

Bientôt… Le printemps 2026 à Longueuil. L’hiver a été rude, la sécheresse de l’été 2025 a craquelé le sol argileux, et maintenant l’eau s’infiltre goutte à goutte après la première grosse pluie. Vous sentez votre cœur se serrer. Est-ce grave ? Faut-il tout casser ?

Et quand votre maison vous parle, il est temps d’écouter

Chez nous, au Québec, cette scène se répète dans des milliers de maisons chaque année. Selon l’APCHQ, 60 % des propriétés de plus de 20 ans présentent des fissures. En 2026, avec les extrêmes climatiques amplifiés – cycles gel-dégel plus violents, sécheresses suivies d’inondations –, le phénomène s’accélère. Pourtant, la bonne nouvelle ? La plupart de ces fissures se réparent proprement, rapidement et à coût raisonnable, sans démolir le sous-sol.

On vous parle comme à un voisin : pas de jargon inutile, des exemples de Laval à Saint-Hyacinthe, et des solutions que des familles comme la vôtre ont déjà testées.

Pourquoi les fondations craquent tant chez nous en 2026 ?

Le Québec n’est pas tendre avec le béton.

Le gel-dégel, notre ennemi numéro un L’eau s’infiltre dans le sol, gèle, prend 9 % de volume et pousse les murs comme un vérin. Au dégel, le sol se contracte… et la fissure apparaît. En 2025-2026, les hivers doux suivis de gels brusques ont multiplié ces cycles. Résultat : murs qui travaillent plus que jamais. Les sols argileux, champions du gonflement À Montréal, Longueuil, Boucherville, Saint-Hyacinthe ou sur la Rive-Nord, l’argile gonfle quand elle est mouillée et rétrécit quand elle sèche. La sécheresse record de l’été 2025 a fait rétrécir le sol sous des milliers de fondations. Au printemps 2026, la fonte des neiges et les pluies torrentielles ont fait tout le contraire : pression hydrostatique énorme. Une fissure de 3 mm peut laisser passer 10 litres d’eau par jour. Le vieillissement des maisons québécoises Nos belles maisons des années 1950-1980 (et même neuves mal drainées) ont des joints à froid, des tiges de coffrage oubliées, des dalles qui n’ont jamais vu de membrane. Ajoutez un arbre trop proche, un stationnement surélevé ou un drain français bouché depuis 15 ans… et le solage parle. Les changements climatiques en direct Les experts de Québec Habitation le disent clairement : les sous-sols deviennent les premières victimes des refoulements et des pluies intenses. Les réseaux d’égouts saturés poussent l’eau vers le point le plus bas… votre sous-sol.

Comment savoir si votre fissure est sérieuse ?

Pas de panique à la première ligne de crayon. Voici le guide du propriétaire québécois :

Cheveu (< 2 mm) → surveillez-la chaque printemps et automne. Photo datée sur votre téléphone.

Moyenne (2-5 mm) avec humidité → c’est le moment d’agir. L’eau entre.

Large (> 5 mm) ou horizontale → urgence : risque structurel.

Escalier sur bloc de béton ou coin de fenêtre qui s’ouvre → mouvement actif.

Signes qui ne mentent pas : odeur de moisi, taches brunes, portes qui coincent, plinthes qui se décollent, factures d’électricité qui grimpent (pompe de puisard qui tourne sans arrêt).

Astuce de grand-père : prenez une pièce de 25 ¢. Si elle rentre de travers dans la fissure, appelez un expert.

Les vraies conséquences pour les familles québécoises

Ce n’est pas juste une petite réparation . C’est votre tranquillité qui fout le camp.

Santé : moisissures = asthme, allergies, surtout chez les enfants et les aînés.

Valeur de la maison : un inspecteur en pré-achat voit une fissure active ? Prix négocié de 15 000 $ à 30 000 $.

Assurances : plusieurs compagnies exigent une réparation certifiée avant de renouveler.

Stress : On va devoir sortir les meubles ? Déménager les enfants ?

Les solutions modernes qui changent la donne en 2026

Oubliez la pelle mécanique et le sous-sol en chantier pendant deux mois. Aujourd’hui, on travaille souvent de l’intérieur, même en hiver.

1. Injection de polyuréthane haute pression (la star québécoise) Résine flexible qui gonfle au contact de l’eau, suit les mouvements du sol et bloque l’infiltration à 100 %. Garantie 10 ans transférable. Coût moyen : 400 $ à 800 $ par fissure. Avantage : se fait en une journée, sans poussière, sans excavation.

2. Injection d’époxy Pour les fissures structurelles. Soude le béton comme du ciment armé. Idéal quand l’ingénieur voit un risque de déplacement. Les injections pour fissure de fondation sont une solution incontournable aujourd’hui.

3. Drain français intérieur Quand le drain extérieur est mort ou inaccessible. On creuse un petit canal à l’intérieur, pose le tuyau, gravier, membrane et pompe. Plus propre, moins cher que l’extérieur (3 000 $ à 8 000 $ selon le périmètre).

4. Imperméabilisation complète + étude structurale Membrane intérieure + colmatage des tiges de coffrage + vérification par ingénieur. Solution tout inclus pour dormir tranquille.

5. Entretien des fosses d’ascenseur et dalles Pour les duplex, triplex et immeubles commerciaux : mêmes techniques, interventions rapides.

Chez Fissure Expert (basés à Saint-Hyacinthe, intervention Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, Montérégie et jusqu’à Québec), on voit tout ça depuis des milliers de réparation de fissure. Soumission gratuite, diagnostic clair, solutions économiques et durables. Pas de vente forcée : on vous explique pourquoi telle technique est meilleure pour VOTRE maison.

Prévenir : le geste le plus rentable de votre vie

Inspection visuelle chaque printemps ET après les grosses pluies.

Gouttières propres + descentes prolongées de 1,5 m.

Pente du terrain : 5 cm par mètre qui s’éloigne de la maison.

Pompe de puisard avec batterie de secours (les pannes de courant arrivent toujours pendant un orage).

Clapet anti-retour sur l’égout.

Éviter de planter des arbres à moins de 5 m de la fondation.

Programme Rénoclimat : subventions pour imperméabilisation !

En conclusion : agissez avant que la fissure ne décide pour vous

En 2026, une fissure n’est plus une fatalité. C’est un signal que votre maison vous envoie : Protège-moi, je t’ai protégé pendant 40 ans.

Prenez 5 minutes. Faites une photo, mesurez la largeur, notez si elle est humide. Contactez un expert certifié RBQ qui connaît vraiment le Québec (gel-dégel, argile, vieux solages).