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Du 8 avril au 10 mai 2026

L’organisme Les Zépanouis propose un défi solidaire pour la fête des Mères

durée 10h05
8 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

L’organisme Les Zépanouis, centre de pédiatrie sociale en communauté Laval annonce le lancement officiel de la campagne Mamans de cœur, qui se tiendra du 8 avril au 10 mai 2026, jusqu’à la fête des Mères.

Cette mobilisation printanière vise à amasser 80 000 $ afin de soutenir les services gratuits offerts aux enfants et aux familles suivis en pédiatrie sociale.

L’objectif global se décline en deux volets : 50 000 $ amassés par les ambassadrices Mamans de cœur et 30 000 $ provenant de dons corporatifs et de partenaires engagés.

Être une Maman de cœur, c’est mobiliser son entourage, en créant une collecte de fonds personnalisée de se lancer un défi de ramasser le montant suggéré de 1 000$ pour soutenir la mission de l’organisme.

« La campagne Mamans de cœur est un puissant mouvement de solidarité. Elle permet à des femmes d’ici de transformer leur réseau en moteur de changement pour des enfants qui en ont grandement besoin. Chaque collecte contribue directement à offrir des services essentiels en santé et en soutien psychosocial », souligne Cadleen Désir, directrice générale chez Les Zépanouis.

Soutenir des services essentiels, gratuitement

Les Zépanouis offre gratuitement des services médicaux et psychosociaux à près de 600 enfants et leurs familles, directement au cœur des quartiers où les besoins sont les plus grands.

Les fonds recueillis dans le cadre de la campagne permettront de maintenir et de renforcer cette offre de services interdisciplinaires, accessible sans frais pour les familles.

La campagne bénéficiera d’un important rayonnement grâce à des ambassadrices engagées, aux réseaux sociaux, à des infolettres, à des médias locaux, à des partenariats lavallois de prestige tels que la Fondation Montoni et Porsche Lauzon ainsi qu’à une page web dédiée.

La communauté invitée à soutenir la campagne

Les Zépanouis invite l’ensemble de la population, des entreprises et des partenaires à soutenir la campagne Mamans de cœur par un don ou en encourageant une ambassadrice participante.

Informations importantes
Date: Du 8 avril au 10 mai 2026 (jusqu’à la fête des Mères)
Objectif visé: 80 000$
Pour faire un don et pour supporter les ambassadrices : https://www.zeffy.com/fr-CA/peer-to-peer/mamans-de-coeur--2026

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