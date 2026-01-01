Laval double ses cibles et accélère la construction de logements abordables

La Ville de Laval se fixe une nouvelle cible de 2 000 logements sociaux, abordables et à but non lucratif d’ici 2028, soit 2 fois l’objectif établi dans son premier plan d’action en habitation (2020-2024). Dans un contexte économique exigeant, cette accélération s’inscrit dans le Plan d’action en habitation 2025-2028.

Elle marque un virage clair où la Ville tient le rôle de facilitateur, catalyseur et acteur stratégique pour accélérer la création de logements, en améliorer l’abordabilité et soutenir un développement urbain plus inclusif et durable.

Cette nouvelle cible contribuera à atteindre celle de 10 % de logements hors marché à Laval d’ici 2031 prévue au Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal, en plus de favoriser un meilleur équilibre de l’offre résidentielle.

« Face à l’ampleur des besoins et aux réalités du marché, Laval fait le choix d’agir avec efficacité et innovation. Nous multiplions les efforts pour accélérer la réalisation de logements abordables pour chaque Lavalloise et chaque Lavallois, selon ses besoins et ses moyens. S’appuyant sur ses acquis d’expérience, Laval entend continuer à agir concrètement pour répondre à la crise de l’habitation et améliorer durablement la qualité de vie de sa population », Stéphane Boyer, maire de Laval

Coup d’accélérateur en cours

Depuis 2025, 4 projets financés ont été livrés, ce qui s’est traduit par 153 nouveaux logements à but non lucratif. Par ailleurs, à ce jour, 4 autres projets totalisant 268 unités sont en chantier, et 7 projets sont financés pour offrir prochainement 1 450 nouveaux logements à but non lucratif. Ces développements enrichissent l’offre existante et participent à la création de milieux de vie adaptés aux besoins diversifiés de la population, pour ainsi contribuer à lutter contre la crise de l’habitation.

Des leviers d’intervention innovants adaptés aux réalités actuelles

Le Plan d’action en habitation 2025-2028, adopté au conseil municipal du 14 avril, s’appuie sur des leviers concrets et des approches renouvelées pour répondre aux défis actuels en matière d’habitation.

Processus accélérés : la Ville réduit les délais de délivrance des permis et facilite la concrétisation des projets. En avril 2025, près de 80 % des permis ont été délivrés 2 fois plus rapidement qu’en 2021, avec des délais raccourcis de 22 % à 70 %.

Financements innovants : la Ville continue d’innover en matière d’aide financière pour stimuler la construction résidentielle et soutenir l’inclusion sociale. Établi en 2025, le programme de crédit de taxes pour inciter la création de logements abordables dans les nouvelles constructions soutiendra bientôt ses premiers projets dans des secteurs en forte effervescence, notamment au centre-ville. Par ailleurs, le programme d’aide au démarrage de projets de logements à but non lucratif, doté d’une enveloppe annuelle de 300 000 $ entièrement engagée dès la première année, permet d’accélérer la réalisation de projets de logement à but non lucratif dans leur phase de développement.

Leviers de développement diversifiés : Laval met à disposition des terrains municipaux et simplifie plusieurs démarches réglementaires. Ces actions sécurisent des sites stratégiques pour les projets prioritaires et permettent d’accélérer la construction de logements.

Secteurs stratégiques et aménagement durable du territoire : la Ville valorise le potentiel de sites clés pour faire émerger des projets structurants, notamment en accompagnant la transformation de la propriété des Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception et en soutenant l’amorce d’une première phase de logements à but non lucratif au Carré Laval, contribuant ainsi à concrétiser des milieux de vie durables, inclusifs et exemplaires.