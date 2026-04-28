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Société

Avis de clôture d'inventaire

Avis de clôture d'inventaire
Photo: Archives Néomédia

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
(Avis dans un journal : C.c.Q., art. 795, al. 2)

Prenez avis que Simone LEDUC, en son vivant domiciliée au 271, boulevard Sainte-Rose # 704, Laval (Québec), H7L 0A2 est décédée à Laval (Québec) le 8 février 2026. Un inventaire de ses biens a été dressé conformément à la loi et peut être consulté par toute personne ayant un intérêt à la succession, sur rendez-vous, au domicile du liquidateur situé au 164 Avenue Portland, Mont-Royal (Québec), H3R 1V1.

Donné ce 28 avril 2026.

Normand Daoust, liquidateur
514 893-8302
[email protected]

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