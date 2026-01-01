Nourrir d’abord : un nouveau nom pour une mission affirmée

L'organisme Enfant d'abord a annoncé le 22 avril dernier qu'il devenait officiellement Nourrir d'abord. Ce changement de nom marque une étape importante dans l'histoire de l'organisme, qui entame sa 26e année d'existence. Il vient affirmer avec encore plus de clarté la portée de ses actions, dans un contexte où les besoins en sécurité alimentaire prennent de l'ampleur partout sur le territoire lavallois.

Fondé en 2000, l'organisme a d'abord développé ses actions dans le secteur de Chomedey, auprès des enfants dans les écoles qui ne mangeaient pas à leur faim, en distribuant des collations dans les écoles, avant de devenir au fil des années un acteur incontournable en matière de dépannage alimentaire, d'agriculture urbaine et d'éducation à l'autonomie alimentaire. Aujourd'hui, avec le soutien des partenaires, Nourrir d'abord amorce un virage stratégique afin de mieux desservir l'ensemble de la région de Laval, qui comptait

461 509 habitants en 2025.

Une réalité qui change, des besoins qui augmentent

À Laval, la faim ne touche plus seulement certaines clientèles historiquement vulnérables. Elle rejoint désormais des familles, des personnes seules, mais aussi des travailleurs qui, malgré leurs efforts, n'arrivent plus à joindre les deux bouts.

Selon les projections de la Direction de santé publique de Laval, un Lavallois sur quatre vit dans un ménage en situation d'insécurité alimentaire. Cela représenterait environ 122 000 citoyennes et citoyens, alors que cette proportion aurait augmenté de 11,2 % en 2019 à 26,3 % en 2025.

Dans ce contexte, le nom Nourrir d'abord s'impose comme une évidence. Il permet de nommer plus directement la mission de l'organisme et la réalité à laquelle il répond chaque jour sur le terrain.

Un nom qui porte une vision

Nourrir d'abord, c'est plus qu'un changement de nom et un nouveau logo. Ce nouveau nom reflète plus justement l'ensemble des actions déjà mises en place par l'organisme, mais aussi sa volonté de poursuivre son développement à l'échelle lavalloise alors que les besoins ne cessent de grandir. C’est une conviction. C’est une mission. C’est un engagement. Nourrir le corps. Nourrir les connaissances. Nourrir l’autonomie. Nourrir l’espoir.

Une mission affirmée, ancrée dans l'action

Depuis plus de 25 ans, l'organisme agit concrètement pour améliorer la sécurité alimentaire et favoriser l'autonomie des personnes en situation de vulnérabilité. Sa mission continue de s'appuyer sur trois grands axes soit dans l'agriculture urbaine, l'éducation alimentaire et l'autonomie alimentaire, le dépannage alimentaire.

Depuis sa fondation, l'organisme a développé une expertise de proximité et une approche enracinée dans la communauté. Aujourd'hui, son impact se mesure notamment par : Près de 875 clients sont desservis chaque mois, pour plus de 6 900 paniers alimentaires distribués

annuellement.

La réalité à Laval évolue et on remarque une forte augmentation des besoins

Pour combler ce besoin, Nourrir d'abord est gestionnaire de plusieurs jardins :

- Plus de 7 jardins communautaires, collectifs ou pédagogiques soutenus;

- Plus de 27 ateliers offerts;

- Plus de 400 participants;

- Plus de 597 kilos de légumes récoltés;

- Plus de 100 bénévoles dans les différents jardins;

L’organisation qui a grandi avec les besoins des citoyens entend aujourd'hui répondre à une réalité régionale de plus en plus pressante.

Un tournant stratégique pour mieux servir Laval

Ce repositionnement marque aussi le début d'une nouvelle phase pour l'organisme. En adoptant le nom Nourrir d'abord, l'équipe souhaite mieux refléter la réalité actuelle de ses services, renforcer sa lisibilité auprès du public et des partenaires, et affirmer sa volonté de contribuer activement à la sécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire lavallois.

Ce changement stratégique s'inscrit dans une vision à long terme : celle d'un organisme capable de nourrir davantage de personnes, mais aussi de soutenir le développement des connaissances, des compétences et du pouvoir d'agir dans la communauté.



« Aujourd'hui, la faim a changé de visage à Laval. Nourrir d'abord, c'est reconnaître cette réalité et agir avec encore plus de clarté, de force et de détermination. Ce nouveau nom reflète mieux qui nous sommes, ce que nous faisons déjà, et surtout ce que nous voulons continuer à bâtir avec la communauté lavalloise », a indiqué Edith Athus, directrice générale de Nourrir d'abord.

Aline Dib, conseillère municipale de Saint-Martin et représentante du maire de Laval lors de l'événement a souligné l'effort de l'organisme et affirmé : «En tant que responsable du dossier du développement social, j’ai participé au lancement du nouveau nom de l’organisme Nourrir d'abord. Nous réaffirmons en tant que ville, que l'accès à une alimentation saine, locale et abordable est un droit fondamental. La Ville de Laval est fière de soutenir Nourrir d'abord dans sa mission et croit fermement que les initiatives locales peuvent changer durablement notre territoire.»

L'organisme a aussi annoncé le même jour être, pour une deuxième année, le partenaire régional de la campagne Biscuits sourire de Tim Hortons 2026 à Laval. Du 28 avril au 3 mai, les Lavallois pourront acheter un biscuit sourire dans les succursales participantes, l'argent étant reversé pour soutenir la mission de l'organisme dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire. L'année passée, cette initiative avait permis d'amasser environ 79 000 $.

