Dans la nuit du 6 au 7 mai
Fermeture de la voie de desserte de l'A-13 Nord à Laval
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) annonce la fermeture prochaine de la voie de desserte de l'A-13 Nord à Laval dans la nuit du 6 au 7 mai. L'entrave sera en place dès 21 h et prendra fin à 4 h.
Durant cette période, il y aura une fermeture complète de la voie de desserte de l’autoroute Chomedey (13), en direction nord, à la hauteur de la rue Montgolfier, mais également la fermeture d’une voie sur deux de la voie de desserte de l’autoroute Chomedey (13), en direction nord, à la hauteur du boulevard Cléroux et la fermeture de la rue Montgolfier, entre la rue John-Molson et la voie de desserte de l’autoroute Chomedey (13), en direction nord.
Les automobilistes qui circuleront dans ce secteur seront invités à emprunter un chemin de détour qui sera balisé par une signalisation temporaire. Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, avise l'instance gouvernementale. Afin de connaître toutes les entraves liées à ces travaux et les mises à jour, consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.
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