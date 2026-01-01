David De Cotis et Barbara Barrasso appuient les familles lors du McDon

Le conseiller municipal du district de Saint-Bruno à Laval, David De Cotis, a fièrement pris part aux festivités du Grand McDon cette année en agissant comme bénévole au restaurant McDonald’s Canada de Vimont, situé au cœur du district de Saint-Bruno.

M. De Cotis était accompagné de sa voisine, Mme Barbara Barrasso, Commissaire de la Sir Wilfrid Laurier School Board, afin de soutenir l’une des plus importantes initiatives de collecte de fonds communautaires au Canada.

Le Grand McDon recueille des fonds pour les Ronald McDonald House Charities, un organisme voué à soutenir les familles d’enfants malades en offrant des programmes et de l’hébergement permettant aux parents de demeurer près de leur enfant pendant les traitements médicaux.

« Le Grand McDon est bien plus qu’une simple campagne de financement — c’est une démonstration concrète de compassion et de solidarité au sein de notre communauté », a déclaré David De Cotis. « Chaque don, chaque repas acheté et chaque geste de générosité contribue à apporter du réconfort et du soutien aux familles qui traversent certains des moments les plus difficiles de leur vie. »

Barbara Barrasso a également souligné l’importance de l’engagement communautaire et de l’entraide.

« Le Grand McDon est un merveilleux rappel de ce que nous pouvons accomplir lorsque toute une communauté se mobilise pour soutenir les familles dans le besoin », a affirmé Barbara Barrasso. « Ce fut un honneur de participer aux côtés de David De Cotis et des nombreux bénévoles dévoués qui ont contribué à faire de cette journée un véritable succès. Chaque contribution apporte du réconfort, de l’espoir et du soutien aux enfants et à leurs familles durant des périodes difficiles.»

Tout au long de la journée, citoyens, bénévoles et employés du restaurant se sont rassemblés afin de démontrer la grande générosité et l’esprit communautaire qui caractérisent Laval.

M. De Cotis a exprimé sa sincère reconnaissance envers toutes les personnes ayant participé et contribué au succès de l’événement.

« Ensemble, nous continuons de créer des moments d’espoir, de compassion et de soutien pour les familles qui en ont le plus besoin », a conclu M. De Cotis.