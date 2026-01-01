Escales au jardin : une évasion estivale immersive au Carrefour Laval

Du 5 mai au 31 juillet, le centre commercial du Carrefour Laval se transforme en Jardin d’été, une escapade multisensorielle inspirée de l’art de vivre au ralenti. Au programme : d’imposantes installations florales, des abeilles suspendues et de magnifiques arches botaniques qui transforment une simple virée magasinage en véritable moment estival.

L’expérience va au-delà du visuel. Une ambiance sonore soigneusement composée de chants d’oiseaux et de cigales crée une atmosphère apaisante, tandis que des bornes olfactives interactives invitent les visiteurs à découvrir de délicates fragrances de saison comme le miel, le lilas, la lavande et le muguet.

Que ce soit pour admirer la floraison, participer aux événements animés ou simplement disputer une partie d'échecs, les intéressés seront invités à plonger dans sa magie.

Du 11 mai au 27 juillet, les visiteurs se laisseront transporter par un paysage transformé : une flore luxuriante, une ambiance sonore envoûtante et un décor peuplé d'abeilles majestueuses. Ils plongeront dans un univers vibrant et multisensoriel qui capture la chaleur et l'émerveillement des beaux jours : une expérience unique qui gagne à être vécue en personne.

Les 20 et 21 juin pour souligner l'arrivée de la saison, une fin de semaine familiale offrant des activités thématiques est prévue. En venant s'y détendre au cœur de l'oasis estivale, les petits et grands découvriront les activations interactives, participer à des jeux pour gagner des prix et profitez des stations photo uniques. Ils pourront également en apprendre plus sur le monde fascinant des abeilles et du miel grâce à des volets éducatifs, et repartir avec une surprise florale créative à la main.

Pour accéder directement aux installations, on peut emprunter l'entrée 3. À trois occasions, les amoureux d'échecs pourront pratiquer leur discipline favorite sur place, soit le samedi 23 mai de 12h à 17h, le samedi 27 juin de 12h à 17h et le samedi 25 juillet de 12h à 17h.