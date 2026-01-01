Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Du 5 mai au 31 juillet

Escales au jardin : une évasion estivale immersive au Carrefour Laval

durée 13h00
14 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Du 5 mai au 31 juillet, le centre commercial du Carrefour Laval  se transforme en Jardin d’été, une escapade multisensorielle inspirée de l’art de vivre au ralenti. Au programme : d’imposantes installations florales, des abeilles suspendues et de magnifiques arches botaniques qui transforment une simple virée magasinage en véritable moment estival.

L’expérience va au-delà du visuel. Une ambiance sonore soigneusement composée de chants d’oiseaux et de cigales crée une atmosphère apaisante, tandis que des bornes olfactives interactives invitent les visiteurs à découvrir de délicates fragrances de saison comme le miel, le lilas, la lavande et le muguet. 

Que ce soit pour admirer la floraison, participer aux événements animés ou simplement disputer une partie d'échecs, les intéressés seront invités à plonger dans sa magie. 

Du 11 mai au 27 juillet, les visiteurs se laisseront transporter par un paysage transformé : une flore luxuriante, une ambiance sonore envoûtante et un décor peuplé d'abeilles majestueuses. Ils plongeront dans un univers vibrant et multisensoriel qui capture la chaleur et l'émerveillement des beaux jours : une expérience unique qui gagne à être vécue en personne.

Les 20 et 21 juin pour souligner l'arrivée de la saison, une fin de semaine familiale offrant des activités thématiques est prévue. En venant s'y détendre au cœur de l'oasis estivale, les petits et grands découvriront les activations interactives, participer à des jeux pour gagner des prix et profitez des stations photo uniques. Ils pourront également en apprendre plus sur le monde fascinant des abeilles et du miel grâce à des volets éducatifs, et repartir avec une surprise florale créative à la main. 

Pour accéder directement aux installations, on peut emprunter l'entrée 3. À trois occasions, les amoureux d'échecs pourront pratiquer leur discipline favorite sur place, soit le samedi 23 mai de 12h à 17h, le samedi 27 juin  de 12h à 17h  et le samedi 25 juillet de 12h à 17h. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le français s’enrichit de trois nouveaux mots créés par des jeunes

Publié à 11h00

Le français s’enrichit de trois nouveaux mots créés par des jeunes

L’Office québécois de la langue française est fier de présenter les trois néologismes gagnants de la 7e édition de son Concours de créativité lexicale. Cette année encore, l’Office a invité les enseignantes et enseignants de français au secondaire de partout au Québec ainsi que leurs élèves à créer de nouveaux mots. Au total, 253 classes, 78 ...

LIRE LA SUITE
Un investissement majeur pour stabiliser le boulevard des Mille-Îles

Publié à 10h00

Un investissement majeur pour stabiliser le boulevard des Mille-Îles

Après plusieurs glissements de terrain survenus au cours des dernières années, Laval entame un chantier d’envergure pour stabiliser les rives du boulevard des Mille-Îles et sécuriser cet axe routier emblématique. Réalisé grâce à un soutien financier de 25 M$ du gouvernement du Canada, ce projet, dont le coût des différentes phases est estimé à ...

LIRE LA SUITE
Le poids du Québec dans le Canada se maintient malgré une légère baisse de population

Publié hier à 18h00

Le poids du Québec dans le Canada se maintient malgré une légère baisse de population

La population du Québec a légèrement diminué en 2025 après une croissance exceptionnelle de 2022 à 2024, mais le poids démographique de la province au sein du Canada est demeuré intact en raison d’une baisse dans le reste du Canada également. L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) dévoile ce mercredi une série de données qui font état de ...

LIRE LA SUITE