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Centre d’entraide du Marigot (CEM)

La popote roule à vélo et à pied cet été

durée 13h00
18 mai 2026
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Marie-Claude Pilon
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Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

 « Je ne suis pas une athlète, mais j’aime bouger et être dehors. J’aime rencontrer ceux qui reçoivent nos repas et contribuer à ensoleiller leur journée. La popote à vélo, c’est tout ça et c’est plus écologique que la voiture. C’est juste parfait! »

Jade Lafortune, coordonnatrice du maintien à domicile au Centre d’entraide du Marigot (CEM), a testé elle-même une route adaptée à la livraison sur deux roues l’an dernier. Le développement d’une option de livraison à vélo ou à pied cet été plaira aux bénévoles qui désirent aider tout en faisant une activité physique modérée, croit-elle.

Parallèlement, la livraison de repas en voiture se poursuivra au CEM — un organisme qui favorise le maintien à domicile des personnes aînées ou vulnérables en leur donnant accès à des repas sains et abordables.

À développer cet été

« On a créé un circuit à vélo de 12 km en 2025, incluant une dizaine d’adresses à Laval- des-Rapides. Le CEM fournit un sac à dos thermique. Le ou la bénévole utilise sa propre bicyclette. Cette année, on veut développer des circuits à vélo et à pied à Laval-des- Rapides et Pont-Viau, dit Mme Lafortune. On a besoin de bénévoles! »

Le recrutement a commencé. Déjà, deux nouveaux bénévoles enthousiastes ont adopté la nouvelle formule de la popote roulante depuis le début du printemps. L’objectif est de créer une petite équipe dédiée à la livraison en transport actif au cœur des quartiers.

Plus près des gens

La popote à pied et à vélo s’inscrit dans une refonte récente des routes de livraison des repas du CEM par quartier : Laval-des-Rapides, Pont-Viau, Renaud-Coursol. Une formule qui permet aux bénévoles de mieux connaître les milieux de vie et tisser des liens.

« On veut être toujours plus près des gens, dans leur milieu de vie, avec nos livraisons de repas, nos visites d’amitié, notre café de quartier, nos cuisines collectives, nos légumes cultivés rue Robert-Élie à Laval-des-Rapides, nos activités éducatives au jardin, etc. C’est vraiment une approche à échelle humaine qu’on priorise dans tous nos services et nos projets », explique André Gariépy, directeur général du CEM.

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