Fermeture de nuit de l'autoroute des Laurentides (15) à prévoir

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) annonce une fermeture à prévoir sur l'autoroute 15, à Laval, le mercredi 20 mai de 20 h au jeudi 21 mai à 5 h. L'entrave est nécessaire pour permettre l'inspection d'un pont d'étagement.

Durant ce chantier, les entraves suivantes sont à prévoir:

- Fermeture de la sortie numéro 16 (Boulevard Sainte-Rose, Avenue de la Renaissance ) de l'autoroute des Laurentides (15), en direction sud et une fermeture d'une voie sur trois de l'autoroute des Laurentides (15), en direction sud, à la hauteur du boulevard Sainte-Rose.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, avise l'instance gouvernementale.

Afin de connaître toutes les entraves liées à ces travaux et les mises à jour, consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.