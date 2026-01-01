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Laval

Entrave à prévoir les 25 et 26 mai sur l'Autoroute Jean-Noël-Lavoie (440)

durée 10h00
25 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) avise les usagers de la route de la fermeture de deux voies sur trois de l'autoroute 440, à Laval, les 25 et 26 mai en soirée. L'entrave est nécessaire pour permettre l'inspection du pont d'étagement de la Montée Saint-François, au-dessus de l'autoroute Jean-Noël Lavoie. 

Concrètement, l'entrave aura lieu de 21 h 30 à 4 h à ces dates. Voici ce qu'il faut prévoir pendant ce chantier: 

- Fermeture de deux voies sur trois de l’autoroute 440, en direction est, à la hauteur de la montée Saint-François; 

- Fermeture complète de la bretelle menant de la montée Saint-François à l’autoroute 440, en direction est; 

- Fermeture complète de la voie réservée menant de la voie de desserte de l’autoroute 440, en direction est, à l’autoroute 440, en direction est.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Afin de connaître toutes les entraves liées à ces travaux et les mises à jour, on peut consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et télécharger l’application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

 

 

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