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Femmes atteintes de cancer du sein à Laval

Un meilleur accès aux essais cliniques

durée 14h00
1 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Le Groupe McPeak-Sirois, l’un des plus importants consortiums de recherche clinique en cancer du sein au Canada, et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval unissent leurs efforts afin d’améliorer l’accès aux essais cliniques pour les personnes atteintes d’un cancer du sein dans la région.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du Programme Accès-recherche Dr André-Robidoux du Groupe McPeakSirois, soutenu financièrement par Cancer du sein du Canada.

Ce programme a pour objectif d’offrir à un plus grand nombre de personnes vivant avec un cancer du sein en région un accès aux essais cliniques, qui représentent des options de traitement de pointe. Grâce à la recherche clinique, les patientes peuvent bénéficier des avancées scientifiques les plus récentes, avec l’espoir d’améliorer leurs chances de survie et leur qualité de vie.

« Nous sommes très fiers de compter le CISSS de Laval comme membre affilié à notre Groupe qui compte désormais 16 centres hospitaliers à travers le Québec et l’Ontario », soulignent Charles Sirois et Susan McPeak, cofondateurs du Groupe McPeak-Sirois.

« Derrière chaque essai clinique, il y a de l’espoir. En facilitant l’accès à la recherche, nous offrons aux patientes atteintes d’un cancer du sein de nouvelles possibilités de traitement innovant et contribuons à améliorer leur qualité de vie », affirme Caroline Delisle, directrice des services multidisciplinaires de santé et de services sociaux, de la recherche et de l'enseignement du CISSS de Laval.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons le Dr Jean Christian Boileau au sein du comité scientifique du Groupe. Son arrivée représente une excellente nouvelle pour les patientes de la région de Laval, avec un accès grandement bonifié aux protocoles de recherche clinique en cancer du sein et aux innovations thérapeutiques de demain », souligne le Dr Jamil Asselah, président du comité scientifique du Groupe et oncologue médical au CUSM.

« En adhérant au Groupe McPeak-Sirois, notre établissement ouvre grandement sa porte aux nouveaux protocoles de recherche en cancer du sein. Cela permettra à la population de notre région de participer à l’avant-garde des traitements de cette maladie et de contribuer à l’avancement de nos connaissances pour optimiser nos plans de soins futurs », tient à mentionner le Dr Jean Christian Boileau, hémato-oncologue à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé du CISSS de Laval.

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