Une invitation du Parti Québécois de Laval
L'immigration et l'intégration au coeur d'une conférence le dimanche 7 juin
Le président régional du Parti Québécois de Laval, Norman Dansereau, invite les citoyens de Laval, à une rencontre publique sur le thème : Conférence sur l’immigration et l’intégration – Rencontre citoyenne et échanges sur les réalités d’aujourd’hui.
L’événement aura lieu le dimanche 7 juin 2026, de 14 h à 16 h, au 3350 boulevard Dagenais Ouest, à Laval. L’ouverture des portes se fera dès 13 h 30 et l’entrée est libre.
Cette conférence, ouverte à tous, se veut une occasion d’échanger dans le respect sur les réalités actuelles de l’immigration et de l’intégration, tant à Laval qu’au Québec. Dans un contexte où ces enjeux occupent une place importante dans le débat public, cette rencontre citoyenne vise à favoriser une meilleure compréhension des défis, des réalités vécues et des pistes de réflexion possibles.
Deux conférenciers prendront part à l’événement : Me Stéphane Handfield, avocat en droit de l’immigration et candidat du Parti Québécois dans Masson, ainsi que Stephan Fogaing, expert- conseil en gouvernance, innovation et développement économique. La rencontre sera animée
par Yegor Komarov, président régional jeune du Parti Québécois de Laval.
La conférence sera suivie d’une période de questions, et les participants seront invités à échanger avec les conférenciers.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Des plaques d'athérosclérose sont présentes dès 30 ou 40 ans, dit une étude
L'athérosclérose peut apparaître au début de l'âge adulte et rester asymptomatique pendant des décennies avant que les maladies cardiovasculaires ne se manifestent, prévient une étude publiée par la revue médicale la plus prestigieuse de la planète, le New England Journal of Medicine. Les auteurs ont ainsi détecté, à l'examen de ...LIRE LA SUITE
Avis de clôture d'inventaire
Prenez avis que, par suite du décès de Jacques André Poupart, survenu le 29 juin 2026, à l'âge de 93 ans, et domicilié de son vivant au 3100, promenade du Quartier-Saint-Martin, appartement 1021, Laval (Québec) H7T 0P2, un inventaire des biens de sa succession a été dressé par les liquidateurs conformément à la loi. Cet inventaire peut ...LIRE LA SUITE
Cancer de la prostate: le type de gras consommé après le traitement est important
Les hommes qui ont survécu à un cancer de la prostate non métastatique auraient intérêt à porter attention au type de gras dans leur alimentation, constate une étude à laquelle a participé un chercheur de l'Université McGill. Une consommation plus élevée de graisses saturées et animales était associée, chez ces patients, à une ...LIRE LA SUITE