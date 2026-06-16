4 conseils à l'approche des déménagements
1er juillet: avant de défaire vos boîtes, pensez à l'assurance habitation
Le 1er juillet approche à grands pas au Québec. Pour bien des gens, ce sera le moment d’emménager dans un premier appartement, d’acheter une première propriété ou simplement de changer de logement.
Dans tout ça, on pense aux boîtes, au camion et au changement d’adresse, mais pas toujours à son assurance habitation. Pourtant, il est important d’informer son assureur de son déménagement et de faire assurer son nouveau logement pour éviter les mauvaises surprises.
Voici donc 4 choses à garder en tête avant, pendant et après un déménagement :
- N’attendez pas au jour du déménagement pour appeler votre assureur. Selon un récent sondage de la TD, les trois quarts des membres de la génération Z et des milléniaux disent ne pas revoir leurs polices d’assurance, et 93 % des membres de la génération Z hésitent à communiquer avec leur assureur. Pourtant, signaler son changement d’adresse à l’avance permet de déménager en sachant que le nouveau logement sera assuré dès le premier jour
- Vos biens sont généralement couverts pendant le déménagement. La protection ne « tombe pas entre deux chaises » entre l’ancien et le nouveau logement. Selon la police d'assurance, vos effets peuvent même demeurer couverts s’ils sont entreposés temporairement.
- Prenez quelques photos de vos biens. Avant de fermer les boîtes, photographier les pièces et les objets importants peut grandement faciliter une réclamation en cas de vol, de perte ou de bris.
- Condo, locataire, propriétaire : la bonne couverture n’est pas la même. Au Québec, moins de la moitié des gens (47 %) se sentent confiants dans leur compréhension de leurs polices d’assurance (selon un récent sondage de la TD). Prendre quelques minutes pour valider le bon type de protection peut donc faire une vraie différence.
Et pour un coup de main pour envelopper les objets fragiles, TD Assurance mettra du papier bulle à la disposition des Lavallois intéressés du 25 au 30 juin au RONA du Carrefour Laval,3003 Boul. le Carrefour à Laval.
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