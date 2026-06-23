La collecte était organisée par le personnel actif et retraité
Laval: 115 000 $ remis pour soutenir la mission de la Croix‑Rouge
À l’occasion de la 38e édition de la campagne corporative de la Croix‑Rouge canadienne, Division du Québec, le personnel actif et retraité de la Ville de Laval a, une fois de plus, fait preuve d’une grande générosité en amassant la somme remarquable de 115 000 $.
La campagne de la Ville de Laval figure parmi les plus importantes campagnes corporatives au Québec pour la Croix‑Rouge. Recueillis grâce à des dons individuels ainsi qu’à diverses activités collectives, ces fonds permettront de répondre aux besoins urgents des personnes touchées par un sinistre au Québec.
Quelques chiffres :
- 115 000 $ remis pour soutenir la mission de la Croix‑Rouge;
- 388 donatrices et donateurs, ainsi que 49 ambassadrices et ambassadeurs;
- Pour une 10e année consécutive, les contributions du personnel actif et retraité dépassent les 100 000 $.
En fournissant hébergement, aide alimentaire, vêtements et articles essentiels aux personnes sinistrées, la Croix‑Rouge intervient rapidement sur le terrain lors d’une catastrophe. L’organisme est présent 24 heures sur 24, 365 jours par an, pour répondre aux besoins immédiats jusqu’au rétablissement complet des communautés affectées.
La Ville tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont fait un don, participé aux activités ou contribué à faire rayonner cette initiative.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Des plaques d'athérosclérose sont présentes dès 30 ou 40 ans, dit une étude
L'athérosclérose peut apparaître au début de l'âge adulte et rester asymptomatique pendant des décennies avant que les maladies cardiovasculaires ne se manifestent, prévient une étude publiée par la revue médicale la plus prestigieuse de la planète, le New England Journal of Medicine. Les auteurs ont ainsi détecté, à l'examen de ...LIRE LA SUITE
Avis de clôture d'inventaire
Prenez avis que, par suite du décès de Jacques André Poupart, survenu le 29 juin 2026, à l'âge de 93 ans, et domicilié de son vivant au 3100, promenade du Quartier-Saint-Martin, appartement 1021, Laval (Québec) H7T 0P2, un inventaire des biens de sa succession a été dressé par les liquidateurs conformément à la loi. Cet inventaire peut ...LIRE LA SUITE
Cancer de la prostate: le type de gras consommé après le traitement est important
Les hommes qui ont survécu à un cancer de la prostate non métastatique auraient intérêt à porter attention au type de gras dans leur alimentation, constate une étude à laquelle a participé un chercheur de l'Université McGill. Une consommation plus élevée de graisses saturées et animales était associée, chez ces patients, à une ...LIRE LA SUITE