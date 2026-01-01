Le stress modifie la composition du sang et augmente le risque d'incident CV

Le stress augmente le risque de formation de caillots dans le sang et, du fait même, le risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral, prévient pour la première fois une nouvelle étude britannique.

Même de brèves périodes de stress psychologique suffiraient pour déclencher des changements biologiques rapides associés à une augmentation du potentiel de coagulation, précisent les auteurs de l'étude.

«On savait que le cerveau peut créer des changements physiques dans notre corps suite au stress, le plus connu étant que ça déclenche certaines hormones, les hormones du stress, l'adrénaline, la cortisone, par exemple, a commenté le docteur Christian Stapf, un neurologue spécialiste des AVC au Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

«Cette étude nous ouvre une fenêtre de compréhension (supplémentaire) sur ce que le stress fait avec notre corps, les hormones, le système immunitaire, et aussi par le biais d'un changement métabolique. C'est la première fois qu'une étude montre cet effet sur le métabolisme et sur la coagulation.»

Les chercheurs britanniques ont recruté huit jeunes hommes en santé âgés de 18 à 30 ans. Lors d'une première visite, les sujets sont soit demeurés assis calmement, soit ils ont été soumis à un test conçu pour provoquer un stress psychologique. Lors de la deuxième visite, ils ont fait le contraire.

Des prélèvements sanguins ont été effectués avant et après chaque session, notamment pour mesurer la quantité de radicaux libres en circulation et pour analyser la structure des caillots qui se formaient.

La chimie sanguine des participants est demeurée stable après la période de calme. Mais après le test stressant, les niveaux de radicaux libres ont augmenté et la structure des caillots sanguins s'est complètement transformée.

Les caillots sanguins en formation sont devenus plus volumineux, plus denses et plus compacts grâce à la fibrine, des fibres protéiques qui constituent la structure portante du caillot, ont expliqué les chercheurs. Il semblerait donc que le stress modifie la qualité et l'architecture du caillot lui-même.

L'expérience a aussi mis en évidence que le stress activait une partie du système de coagulation de l'organisme, appelée «voie intrinsèque».

«La coagulation est un système qui est très bien équilibré par une myriade de facteurs qui doivent toujours être en équilibre, a rappelé le docteur Stapf. Quand ces molécules de stress oxydatif arrivent, elles déséquilibrent la composition du système de la coagulation et c'est ça que cette étude montre.»

De plus, les chercheurs «n'ont pas seulement regardé le stress et les caillots, ils ont aussi regardé les molécules qui font le lien entre les deux», ce qui rend leurs résultats d'autant plus crédibles, estime le docteur Stapf.

L'étude remet par ailleurs en cause l'idée selon laquelle le stress agirait principalement en augmentant la viscosité du sang, puisqu'elle n'a fourni aucune indication que le stress modifie l'épaisseur du sang.

Ces résultats, écrivent les auteurs de l'étude, «élargissent les connaissances actuelles sur la réponse hémostatique au stress en apportant la première preuve in vivo que le stress oxydatif constitue le principal mécanisme par lequel la détresse psychologique aiguë déclenche un remodelage structurel prothrombotique du réseau de fibrine.»

«Cette étude apporte la première preuve in vivo que le stress psychologique aigu augmente la formation de radicaux libres systémiques, s’accompagnant d’altérations prothrombotiques de la microstructure du caillot», résument-ils.

Dans l’ensemble, poursuivent-ils, «ces résultats démontrent que même un stress émotionnel de courte durée peut modifier l’architecture du caillot et augmenter le potentiel thrombotique, identifiant ainsi le stress oxydatif comme un maillon mécanistique proximal clé, et une cible thérapeutique potentielle, dans les maladies cardiovasculaires liées au stress».

L'étude ajoute en effet «une troisième voie» au lien entre le stress et les maladies cardiovasculaires, a souligné le docteur Stapf.

Si on savait déjà que les hormones du stress vont provoquer une contraction des artères, ce qui aura un effet sur la circulation, et si on savait déjà que le système immunitaire pouvait être source d'inflammation, on constate maintenant que la coagulation devient plus sensible et plus réactive sous l'effet du stress, a-t-il dit.

«Donc, le stress change à la fois le contenant, les artères et le contenu, le sang, a résumé le docteur Stapf. Et ça, c'était la première fois que c'est montré comme ça.»

Les conclusions de cette étude ont été publiées par The Journal of Physiology.

Jean-Benoit Legault, La Presse Canadienne