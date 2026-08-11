La croissance des plateformes de musique connaît un ralentissement au Québec

Les plateformes de diffusion continuent d'être le médium de prédilection des Québécois pour écouter de la musique, même si de nouvelles statistiques démontrent que la croissance des écoutes a ralenti en 2025. Les ventes de disques de musique, quant à eux, poursuivent leurs déclins.

Au Québec, on dénombre 31,9 milliards d'écoutes réalisées sur les plateformes comme Spotify et Apple Musique, selon une analyse publiée par l'Institut de la statistique du Québec. Il s'agit d'une hausse de 3 % en 2025, alors qu'elle avait été de 12 % en 2024 et de 16 % en 2023.

La croissance d'écoute a également ralenti à l'échelle nationale. Pour le reste du Canada, on rapporte une hausse de 6 %, alors qu'elle était de 10 % en 2024 et de 15 % en 2023.

L'arrivée des plateformes de musique en continu a bouleversé l'industrie et provoqué une «baisse phénoménale» de la vente de CD. Le nombre de CD vendus est passé de 13 millions d'exemplaires en 2004 à 500 000 en 2025.

Cependant, l'Institut souligne que les ventes de disques vinyle connaissent quant à elles une hausse constante depuis 2008. Le nombre d'unités vendues en 2025 a été de 400 000.

Sombre portrait pour la musique québécoise

La baisse des ventes de musique matérielle nuirait beaucoup plus aux artistes d'ici qu'aux artistes internationaux.

«La part des interprètes du Québec dans les ventes d'albums est en baisse pour une quatrième année. En un an, elle est passée de 24 % à 18 %», affirme le rapport.

«Cette baisse s’explique par une chute plus rapide des ventes d’albums chez les interprètes du Québec que chez les interprètes d’autres provenances, à la fois pour les CD et les fichiers numériques. De plus, le vinyle, en croissance, favorise peu les artistes du Québec (8 % des ventes)», explique-t-on.

La part du français dans les ventes poursuit son déclin, «surtout sur les supports physiques (CD et vinyle), où elle est passée de 39 % en 2018 à 11 % en 2025», indique le rapport.

Seuls 7,1 % de toutes les écoutes sur les plateformes consistaient en des morceaux d'interprètes québécois, «un résultat stable par rapport à 2024 (7,0 %), mais en baisse par rapport à 2023 (7,5 %) et 2022 (8,0 %)», peut-on lire dans le rapport.

Un seul nom québécois se hisse dans le palmarès des 20 artistes les plus écoutés au Québec: il s'agit des Cowboys Fringants, qui arrivent au 12e rang du classement.

Sans surprise, Charlotte Cardin est la deuxième artiste québécoise la plus populaire. Cependant, elle n'arrive qu'au 38e rang dans le classement général.

Céline Dion se classe au 5e rang du palmarès québécois, derrière Souldia (3e) et Alexandra Stréliski (4e).

La Presse Canadienne