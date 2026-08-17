Projet de loi
Interdire l'accès des réseaux sociaux aux moins de 16 ans: la tâche n'est pas facile
Le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi qui obligerait les réseaux sociaux à bloquer l'accès aux jeunes de moins de 16 ans. Toutefois, des questions subsistent quant à la manière de procéder.
Bien que le texte de loi ne précise pas les méthodes que les plateformes de réseaux sociaux pourraient utiliser pour vérifier l'âge, l'exemple d'autres pays peut donner une idée des solutions qui s'offrent au gouvernement.
Parmi celles-ci figure l’estimation de l’âge par reconnaissance faciale, qui fait appel à un service tiers utilisant une image en direct pour estimer l’âge.
L’Union européenne travaille actuellement à la mise au point d’une identité numérique qui aurait de multiples usages, notamment pour les interactions avec l’administration, ainsi qu’un «mini-portefeuille» destiné à la vérification de l’âge.
Il est également possible de demander aux utilisateurs de recourir à des comptes existants, par exemple auprès de banques, pour confirmer leur âge.
Meta fait pression sur le gouvernement fédéral pour que la vérification de l’âge soit mise en place au niveau des boutiques d’applications, ce qui ferait peser la responsabilité sur des entreprises comme Apple et Google.
Par ailleurs, une loi au Texas prévoit la possibilité de télécharger une pièce d’identité délivrée par les autorités pour accéder à des contenus réservés aux adultes.
Anja Karadeglija, La Presse Canadienne
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