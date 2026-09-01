Souris dans la maison : pourquoi elles choisissent octobre pour s'inviter à Laval

Il est 23 h, la maison est silencieuse, et soudain ce petit trottinement dans le plafond de la cuisine. On se dit que c'est le bois qui travaille. Le lendemain matin, la boîte de céréales du garde-manger a un coin grignoté. Des souris dans la maison, c'est rarement une surprise totale : c'est presque toujours une question de calendrier. Santé Canada le dit sans détour dans sa fiche sur les rats et les souris : à l'automne, la souris sylvestre envahit parfois les bâtiments situés près d'un champ ou d'un boisé. À Laval, où les quartiers résidentiels côtoient encore des terres cultivées et des boisés, le premier coup de froid de la saison ressemble souvent à un signal de départ. Pour elles comme pour nous, le chauffage qui se remet en marche annonce la même chose : l'hiver approche, et il fait meilleur en dedans.

Pourquoi les souris entrent maintenant, et pas en juillet

Nous sommes à la fin de septembre 2026, typiquement la période où les préoccupations changent de nature : moins de guêpes, plus de bruits dans les murs. L'été, une souris trouve tout ce qu'il lui faut dehors. Des graines, des insectes, des abris dans les haies et sous les cabanons. Quand les nuits tombent sous les 5 degrés et que les champs sont récoltés, l'équation change. La nourriture se raréfie, la chaleur aussi, et une maison chauffée devient l'endroit le plus confortable du quartier.

Elles n'ont pas besoin d'une porte grande ouverte. Une fente au bas d'une porte de garage, un espace autour d'un tuyau qui traverse la fondation, un soupirail mal ajusté suffisent. Une fois dedans, elles s'installent là où personne ne va : l'entretoit, le fond des armoires, l'isolant du sous-sol, l'arrière de la cuisinière.

Il faut distinguer deux visiteurs. La souris commune, grandes oreilles et pelage brun clair à gris foncé, vit volontiers en milieu urbain. La souris sylvestre, reconnaissable à son ventre et ses pattes blancs et à sa queue blanche sur le dessous, vient plutôt des champs et des boisés. C'est elle qui préoccupe les autorités sanitaires, puisqu'elle constitue le principal vecteur des hantavirus au Canada.

Les signes d'une souris dans les murs

On entend parler de « souris » dès qu'un bruit inhabituel se fait entendre. Soyons honnête : bien des appels paniqués de l'automne concernent autre chose, un écureuil dans l'entretoit, un insecte inoffensif, parfois même une simple bille de styromousse. Un bon diagnostic commence donc par l'observation.

Signe observé Ce qu'il indique généralement Quoi faire tout de suite Trottinements ou grattements la nuit dans les murs ou le plafond Activité de rongeurs dans les cloisons Noter l'heure et l'endroit précis Emballages d'aliments grignotés Accès au garde-manger Transférer les aliments dans des contenants rigides Petits excréments noirs en forme de grain de riz Passage régulier, souvent le long des murs Ne pas balayer à sec, désinfecter d'abord Traces de pattes sur les surfaces poussiéreuses Circuit emprunté chaque nuit Repérer d'où elles partent Odeur d'urine persistante dans un placard Nid probable à proximité Vérifier isolant, boîtes et tissus Fils électriques rongés Risque réel pour la sécurité Faire vérifier l'installation rapidement

Le point le plus important de ce tableau est la troisième ligne. Devant des excréments, le réflexe est de sortir le balai ou l'aspirateur. C'est justement ce qu'il faut éviter, parce que la poussière soulevée peut contenir des particules contaminées. On humidifie d'abord la zone avec un désinfectant, on porte des gants, puis on ramasse avec un essuie-tout avant de jeter le tout dans un sac fermé.

Souris : ce qui marche, et ce qui fait perdre du temps

Commençons par la déception de la saison : les appareils à ultrasons. Ils se vendent bien en quincaillerie, ils sont silencieux pour nous, et les souris s'y habituent vite. Rien ne remplace une stratégie de capture combinée à un calfeutrage physique des points d'entrée.

Même logique pour le vieux piège posé au milieu de la cuisine. Les souris longent les murs et évitent les espaces ouverts. Un piège mal placé attrape rarement quoi que ce soit, et la famille conclut à tort que « ce n'était peut-être rien ».

Les rodenticides, eux, demandent de la prudence. Santé Canada rappelle qu'ils doivent toujours être utilisés dans des postes d'appâtage, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Un chat ou un chien qui mange une souris empoisonnée peut s'intoxiquer à son tour. Beaucoup de familles lavalloises ont un animal à la maison : raison de plus pour confier cette partie du travail à quelqu'un qui connaît les produits et leurs précautions.

Le vrai travail de fond, c'est le calfeutrage. Tant que les ouvertures restent en place, les souris éliminées seront remplacées par d'autres, surtout en bordure de champs et de boisés. Une inspection sérieuse fait le tour de la fondation, du garage, des entrées de services et du toit, puis bouche les accès avec des matériaux que les rongeurs ne peuvent pas percer, comme la laine d'acier ou le grillage métallique, plutôt qu'avec de la mousse isolante qu'ils grignotent en une nuit.

Faire appel à un exterminateur à Laval, sans se faire avoir

La peur des rongeurs est un excellent argument de vente, et certains en profitent pour gonfler les factures. Quelques repères permettent de garder la tête froide.

Premièrement, un diagnostic ne devrait pas coûter une fortune. Plusieurs entreprises sérieuses acceptent de regarder des photos avant de se déplacer, et il arrive qu'elles concluent qu'aucun traitement n'est nécessaire. Des clients de la région racontent d'ailleurs avoir reçu ce type de conseil sans frais, par téléphone, avant toute intervention.

Deuxièmement, le prix doit être annoncé avant le travail, pas découvert après. Chez A Bas Prix Extermination, qui intervient comme exterminateur à Laval et sur la Rive-Nord, les estimations sont gratuites et aucun service n'est facturé à l'heure. L'entreprise indique qu'un traitement contre les souris se situe généralement entre 350 $ et 550 $ selon la taille de la propriété, l'ampleur de l'infestation et les méthodes utilisées, et que l'activité cesse habituellement dans les 7 à 14 jours suivant la pose des appâts professionnels et le scellement des accès.

Troisièmement, la garantie doit être écrite. Si les souris reviennent pendant la période couverte, le technicien doit revenir aussi, sans nouvelle facture. Un rapport détaillé des produits utilisés et des points d'entrée colmatés fait partie d'un service normal, pas d'une option.

Prévenir avant le premier gel

La meilleure intervention reste celle qu'on n'a pas besoin de faire. Quelques gestes simples réduisent nettement les risques, et le moment idéal pour les faire, c'est maintenant, avant que le sol ne gèle.

Faites le tour de la maison avec une lampe de poche en fin de journée. Regardez le bas des portes, le passage des fils et des tuyaux, les coins du garage. Si la lumière passe, une souris passe aussi. Rangez le bois de chauffage loin des murs, fermez hermétiquement les sacs de moulée et de graines pour oiseaux, et ne laissez pas la nourriture du chat dehors la nuit.

À l'intérieur, la cuisine est l'aimant principal. Contenants rigides pour les céréales, le riz et les biscuits, miettes ramassées le soir, poubelle fermée. Rien de spectaculaire. Mais une souris qui ne trouve rien à manger en entrant repart souvent chercher ailleurs. Mieux vaut que ce soit chez personne.

Vous êtes locataire ? Avisez votre propriétaire par écrit dès les premiers signes, avec des photos et la date. Dans un immeuble à logements, les souris circulent d'un appartement à l'autre par les cloisons et les conduits, et traiter un seul logement règle rarement le problème. Un traitement coordonné de l'immeuble coûte moins cher, au total, que trois interventions séparées à quelques semaines d'intervalle.

Enfin, gardez un œil sur le calendrier. Les semaines qui suivent le premier gel sont souvent les plus actives. Un piège de surveillance posé le long d'un mur du sous-sol, vérifié chaque matin, donne une information précieuse : s'il reste vide pendant un mois, vous avez probablement gagné la saison. S'il se déclenche dès la deuxième nuit, il est temps d'appeler.

Questions fréquentes

Pourquoi y a-t-il plus de souris dans la maison à l'automne ?

Le froid et la raréfaction de la nourriture poussent les rongeurs vers les bâtiments chauffés. Santé Canada précise qu'à l'automne, la souris sylvestre envahit parfois les maisons proches des champs et des boisés.

Les appareils à ultrasons chassent-ils les souris ?

Non, pas de façon durable. Les souris s'habituent rapidement à ces fréquences. La capture combinée au calfeutrage des points d'entrée reste la méthode efficace.

Combien coûte une extermination de souris à Laval ?

Selon A Bas Prix Extermination, il faut généralement prévoir entre 350 $ et 550 $, selon la superficie, l'ampleur de l'infestation et la méthode. Une estimation gratuite avant l'intervention permet d'éviter les surprises.

Est-ce dangereux de nettoyer des excréments de souris ?

Oui, si on le fait mal. Il ne faut ni balayer ni passer l'aspirateur à sec. On humidifie d'abord la zone avec un désinfectant, on porte des gants, puis on ramasse et on jette dans un sac fermé.