Complexe aquatique de Laval : le contrat est octroyé

La Ville de Laval a finalement octroyé le contrat de conception-construction pour le projet de complexe aquatique. Le comité exécutif a recommandé au conseil municipal d’adjuger le contrat de construction clés en main à la firme Pomerleau pour un montant de 108 444 700,00 $.

Une résolution visant l’adjudication de ce mandat sera ainsi déposée pour adoption par le conseil municipal le 8 février. La Ville est parvenue à concevoir un projet dont l’équilibre entre les coûts et la qualité est respecté. Le début des travaux est prévu au printemps 2022.

« Je constate tout le chemin accompli vers la réalisation de l’un des plus importants projets d’infrastructure sur notre territoire. Nous sommes au fil d’arrivée. Le complexe aquatique est plus que jamais important pour l’ensemble des Lavallois dans un contexte où le maintien d’un mode de vie actif est confronté à des enjeux d’accessibilité. Des installations dotées de jeux d’animations et d’équipements conformes pour des compétitions nationales de différentes disciplines aquatiques répondront aux besoins de tous pour apprendre, s’amuser et se dépasser. »

– Stéphane Boyer, maire de Laval

L’appel de proposition a été lancé au printemps dernier. La Ville désire sincèrement concrétiser ce projet pour les familles, les aînés, les nageurs occasionnels ou confirmés, les athlètes et le milieu aquatique.

Contribution gouvernementale

Rappelons que pour la réalisation de ce projet d’envergure, la Ville a reçu un appui financier du fédéral pour un montant de 10 M$, par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec contribue également à la hauteur de 10 M$, grâce au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.