Charles Hamelin a disputé la dernière course olympique de sa carrière.

Charles Hamelin était au départ du relais masculin aux Jeux olympiques de Pékin à l’occasion de la dernière course olympique de sa carrière.

Hamelin était accompagné de Jordan Pierre-Gilles, Steven Duboiset Pascal Dion.

Dès le départ, les Canadiens se sont rangés au troisième rang de la finale qui était disputée à cinq pays. Les Canadiens sont demeurés au troisième rang jusqu’au 25e tour alors que Pierre-Gilles a gagné un rang.



Sept tours plus tard, c’était au tour de Pascal Dion de s’engager dans un dépassement qui a mené le Canada à la tête de la course.



Dans les tours suivants et pour le reste de l’épreuve, les patineurs canadiens ont accentué leur avance sur les Sud-Coréens pour finalement remporter la médaille d’or.



Il s’agissait de la quatrième médaille d’or de la carrière de Charles Hamelin et la troisième médaille de Steven Dubois à Pékin.



La Corée du Sud a conservé la deuxième place pour rafler la médaille d’argent alors que les Italiens sont montés sur la troisième marche du podium.