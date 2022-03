Programme double à Laval ce week-end

Cette fin de semaine, les Pétroliers du Nord disputeront 3 parties dont 2 au Colisée Laval soit le vendredi 4 mars face aux Éperviers de Sorel-Tracy puis le dimanche 6 mars à 16 h face aux 3L de Rivière-du-Loup.

Vendredi soir :

Dans un premier temps, les Éperviers de Sorel-Tracy seront au Colisée vendredi soir afin de livrer un autre duel épique aux Pétroliers du Nord qui tentent de consolider leur emprise sur le troisième rang de la LNAH avec une récolte de 24 points tout comme les Marquis de Jonquière qui ont toutefois disputé un match de plus.

L’attaque des Éperviers est menée par Olivier Hinse (33 pts), Gabryel Paquin-Boudreau et André Bouvet-Morissette (29 pts) alors que les Pétroliers du Nord misent sur une attaque diversifiée qui repose sur le brio de Maxime Macenauer, François Bouchard, Yanick Riendeau ainsi que le brio des jeunes loups Nicolas Poulin et Brendan Hamelin. Les deux gardiens des Pétroliers Francis Leclerc et Martin Ouellette livrent de belles prestations par les temps qui courent.

Rappelons que le vétéran Patrick Bordeleau a fait un retour au jeu vendredi passé et il s’est illustré avec un but.

Dimanche 16 heures :

Les hommes de Pierre Pelletier auront toute une fin de semaine de hockey puisqu’ils se mesureront 2 fois à la formation du Bas-du-Fleuve en moins de 24 heures. La manche retour sera disputée dimanche au Colisée Laval dès 16 heures.

Chaque duel entre les deux formations a donné lieu à du jeu enlevant. Les 3L viennent d’annoncer le retour de Samuel Lévesque. Le mouton noir des 3L, Maxime Villemaire, sera lui aussi de la partie tout comme son bon ami Danyck Calgaro.

Soirée hommage à Bob Berger :

C’est le 11 mars prochain qu’aura lieu la soirée hommage à Bob Berger. Les Pétroliers du Nord vous ont concocté une cérémonie d’avant match avec anciens joueurs et la famille de Bob. Frissons garantis!