Les Pétroliers du Nord s’éclatent!

Les Pétroliers du Nord complétaient leur fin de semaine de hockey avec un troisième match en 3 jours face au 3L de Rivière-du-Loup et il se sont éclatés en inscrivant 6 buts pour vaincre les 3L au compte de 6 à 1.

Bien que les visiteurs aient été les premiers à s’inscrire au pontage lors d’un avantage numérique, les Lavallois ont explosé pour 6 buts sans riposte. Yannick Riendeau a démontré son immense talent en s’inscrivant 2 fois au pointage.

La défensive des Pétroliers du Nord s’est illustrée en limitant le meilleur pointeur de la LNAH à un seul point. Les défenseurs Yann Sauvé et Dominic Talbot-Tassi se sont mérité respectivement la première et la troisième étoile de la rencontre avec 3 points chacun. Martin Ouelette a été une fois de plus extrêmement fiable en repoussant 25 des 26 tirs décochés en sa direction.

Derek Parker a eu une fin de semaine passablement occupée en livrant 4 duels dont deux face à Samuel Lévesque. En fin de rencontre alors que le pointage était de 6 à 1, Samuel Lévesque et Hubert Poulin, les deux en même temps, s’en sont pris lâchement au joueur des Pétroliers du Nord qui a vu son coéquipier Danick Paquette se porter à sa défense.

Les Pétroliers du Nord terminent donc cette fin de semaine éreintante avec une récolte de 4 points sur une possibilité de 6.

« Nous avons démontré beaucoup de caractère. Nous sommes revenus à notre système et avons effectué les petites choses. Tout le monde est déçu du résultat de vendredi, mais les partisans qui étaient au Colisée aujourd’hui ont assisté à tout un spectacle. Je dois lever mon chapeau à Derek Parker qui a connu toute une fin de semaine, C’est un véritable guerrier. Derek voulait jouer et il faut reconnaître qu’il est très apprécié par les gars dans la chambre. Je suis un peu déçu de voir Lévesque et Poulin sauter lâchement sur Derek qui est tout un gentlemen. Poulin et Lévesque ont eu l’air fou. Derek y serait sûrement allé. Nous aurions toutefois préféré qu’il saute son tour après la dure fin de semaine qu’il a connue », déclarait Pierre Pelletier à l’issue du match.

La prochaine partie locale des Pétroliers du Nord aura lieu vendredi soir alors que ce sera la soirée Bob Berger. Famille, invités spéciaux et anciens joueurs des Chiefs seront de la partie.