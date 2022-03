Première Coupe européenne et première médaille pour John Jr Messé A Bessong

L'Académie de tennis Aleksandra Wozniak est fière d'annoncer mardi un nouveau programme : les Futurs As pour les jeunes issus de milieux défavorisés. Cette initiative permettra d'offrir gratuitement des cours de tennis, de l'équipement et d'avoir accès à des entraîneurs certifiés. Ce projet verra le jour en mai 2022. « J’ai toujours voulu redonner à mon sport et je crois sincèrement que tous devraient avoir accès au tennis, a lancé l’ex-joueuse de tennis professionnelle Aleksandra Wozniak. Ce programme va transmettre nos connaissances mais surtout notre passion pour ce sport et le tennis va continuer de croître.», commente la joueuse de tennis de 34 ans, native de Blainville, qui a pris sa retraite en décembre 2018.