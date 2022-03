Victoire des Pétroliers du Nord à Sorel-Tracy

Les Pétroliers du Nord avaient la lourde tâche de vaincre les Éperviers de Sorel-Tracy afin de se hisser au deuxième rang de la LNAH et les hommes de Pierre Pelletier n’ont certes pas manqué leur coup en ce jeudi soir en l’emportant au compte de 6 à 4.

Encore une fois, les Lavallois étaient privés d’éléments importants (Dannick Paquette, Matthew Medley et Francis Desrosiers), mais ils ont vu François Bouchard, Patrick Bordeleau et Jean-Michel Daoust réintégrer la formation. Dans les cas de Paquette et Medley, il y a bon espoir de les voir dans la formation demain soir au Colisée Laval.

Les locaux ont ouvert la marque avant de voir Yannick Riendeau profiter d’un revirement pour créer l’égalité un peu avant la 17e minute de jeu. En deuxième période, les Pétroliers du Nord inscrivaient 3 buts, dont les 13 et 14e de Nicolas Poulin.

À chaque occasion, c’est le 91, Brendan Hamelin, qui relayait le disque à son coéquipier. Yann Sauvé inscrivait quant à lui le premier de ses deux buts lors de cette rencontre alors qu’il tirait profit d’un revirement commis par Charles Tremblay.

Alors que la marque était de 4 à 2, les Pétroliers accordèrent 2 buts en début de troisième période. L’avantage numérique des Pétroliers se mit alors en marche et ce n’est nul autre que le défenseur Yann Sauvé que brisait l’égalité grâce à un puissant tir sur réception.

Sur le jeu, François Bouchard et Dominic Talbot-Tassi amassaient des mentions d’aide. Moins de deux minutes plus tard, Maxime Macenauer s’inscrivait au pointage malgré qu’on eût accordé le filet à Loïc Leduc. François Bouchard et Yann Sauvé récoltaient des mentions d’aide sur le jeu.

Avec un peu plus de 4 minutes à jouer, les locaux décidaient de retirer leur gardien et exerçaient une forte pression sur la défensive des Pétroliers. Un peu débordés, les Pétroliers écopaient d’une pénalité pour avoir retardé le jeu. Francis Leclerc se dressait alors tel un mur afin de préserver l’avance des siens.

L’avantage numérique des Pétroliers fit mouche à deux reprises en trois occasions et à un moment des plus opportuns. Yannick Riendeau, François Bouchard et Yann Sauvé terminaient la soirée avec une récolte de 3 points chacun.

Les Pétroliers se hissent donc au second rang avec un match à jouer. La dernière rencontre sera disputée demain (18 mars) au Colisée Laval face à L’Assurancia de Thetford-Mines. Les Pétroliers ont besoin de leur septième joueur lors de cette rencontre qui sera déterminante pour le classement final de la LNAH.