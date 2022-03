Trois finales et trois médailles pour Laurie Denommée

Laurie Denommée avait certaines inquiétudes avant de se rendre au Caire, en Égypte, pour la Coupe du monde de gymnastique artistique, notamment parce qu’il s’agissait de sa première sortie internationale en plus de deux ans. Cette fin de semaine, la Québécoise a toutefois répondu avec brio en quittant la capitale égyptienne avec trois médailles autour du cou.

« Je n’avais pas vraiment d’attente pour cette compétition. Je voulais me remettre dans le bain et faire de mon mieux. J’avais vraiment hâte de sortir du pays et de voyager à nouveau. J’étais super contente de me qualifier pour les finales et, rendue là, le but c’est d’aller chercher des médailles. Je suis heureuse d’avoir réussi à en gagner trois. », s’est exprimé Denommée, en entrevue avec Sportcom.

Samedi, la Lavalloise est montée sur la deuxième marche du podium aux barres asymétriques, puis elle a ajouté une médaille de bronze à la table de sauts.

« Je ne m’attendais vraiment pas à une médaille aux barres asymétriques, car ce n’est vraiment pas mon appareil le plus fort, j’ai fait ce qu’il fallait et quand il le fallait pour monter sur le podium. Au sol, je suis un peu déçue parce que j’aurais aimé avoir une meilleure note et faire une meilleure routine. », a-t-elle rajouté.

De retour en action dimanche après avoir conclu les qualifications du sol au premier rang plus tôt durant la fin de semaine, Denommée a pris la troisième place de la finale grâce à ses 12,566 points. Elle a été devancée sur le podium par la Hongroise Dorina Boeczoego (12,733 points) et par l’Ouzbek Dildora Aripova (12 600 points).

« Je suis super contente d’avoir réussi à me qualifier pour trois finales et d’avoir récolté trois médailles. C’est une belle expérience, surtout après deux ans sans compétitions. Je suis fière de moi, ça commence bien la saison et ça me motive pour la suite des choses. », a mentionné la gymnaste de 21 ans.



Laurie Denommée demeurera en Égypte pendant encore quelques jours avant de revenir au Canada au milieu de la semaine. Elle tournera alors son attention vers l’entraînement en vue des Championnats panaméricains qui se tiendront en juillet au Brésil.



« Je veux faire partie de l’équipe qui ira à Rio de Janeiro cet été. Pour l’instant, il n’y a que ça qui importe pour la suite des choses ! » a-t-elle conclu.