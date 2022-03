Un nouveau fonds favorisant l’accès aux sports pour les jeunes

Laurie Denommée avait certaines inquiétudes avant de se rendre au Caire, en Égypte, pour la Coupe du monde de gymnastique artistique, notamment parce qu’il s’agissait de sa première sortie internationale en plus de deux ans. Cette fin de semaine, la Québécoise a toutefois répondu avec brio en quittant la capitale égyptienne avec trois médailles autour du cou. « Je n’avais pas vraiment d’attente pour cette compétition. Je voulais me remettre dans le bain et faire de mon mieux. J’avais vraiment hâte de sortir du pays et de voyager à nouveau. J’étais super contente de me qualifier pour les finales et, rendue là, le but c’est d’aller chercher des médailles. Je suis heureuse d’avoir réussi à en gagner trois. », s’est exprimé Denommée, en entrevue avec Sportcom.