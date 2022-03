Espace Variation : un nouveau studio de création et de danse classique

Les propriétaires d’Espace Variation annoncent l’ouverture officielle de leur studio de création et de danse classique pour adultes. Situé au cœur de Laval, Espace Variation aspire à devenir une référence pour les amoureux de la danse, les créateurs et les artistes locaux pour la qualité de ses installations et ses méthodes d’apprentissage.

Une mission, une passion

Suite à un coup de foudre professionnel, Catherine Coulombe et Louis-Philippe Laurendeau ont souhaité concevoir un lieu de création et d’enseignement adapté pour les adultes de tous âges principalement basé sur le respect des capacités de chacun en ne misant pas sur la performance, mais plutôt sur le plaisir de danser. Mettre la santé au cœur des priorités de leurs danseurs est plus qu’une mission ; c’est une passion ! Et le fait de bouger demeure le meilleur moyen d’y adhérer à long terme.

Des installations professionnelles et un enseignement adapté

Doté d’un plancher professionnel Harlequin, de miroirs de huit pieds de haut, d’un système de son de qualité supérieure et offrant des cours spécialement dédiés aux adultes débutants, avec ou sans expérience, Espace Variation présente un lieu de création et de mise en forme exceptionnel. Plusieurs services sont mis à disposition et le lieu peut ainsi proposer différentes vocations : cours pour adultes ou pour troupes professionnelles, location des lieux par des artistes en création (toutes formes d’arts incluses), ainsi que pour divers mandats événementiels.

Pour la petite histoire et les présentations

Louis-Philippe Laurendeau est danseur, professeur et chorégraphe de ballet classique et néoclassique depuis 2017 ; carrière qu’il entame après une décennie comme athlète et entraîneur de gymnastique. Formé selon la méthode Vaganova, il est aujourd’hui un artiste et un professionnel dont la passion et l’ambition sont sans cesse grandissantes.

Catherine Coulombe possède plus de vingt-cinq ans d’expérience en coordination et en gestion de projets dans le milieu corporatif. Instructrice et ceinture noire en Tae Kwon Do, elle cherchait depuis longtemps le moyen de garder la forme, sans pour autant entrer dans un programme de danse strict. Ouvrir Espace Variation lui a permis de mettre ses compétences, son dynamisme et sa polyvalence à profit tout en répondant à ses besoins et à ceux de tant d’autres dans la même situation.