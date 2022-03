Soirée en blanc au Colisée vendredi soir

En 2020, la saison des Pétroliers avait été mise KO en raison d’une pandémie. Presque deux ans jour pour jour, nous reprenons là où nous avions laissé soit une série contre les Marquis de Jonquière.

Les deux équipes ont passablement modifié leur alignement, mais l’animosité n’a jamais baissé d’un cran. Les frères Malouin auront toutefois beaucoup à faire côté robustesse alors que les Pétroliers n’ont jamais tendu la joue ! Personne n’a à ce jour intimidé Danick Paquette et ceux qui ont assisté au dernier match des Pétroliers ont pu voir Patrick Bordeleau « chasser » ceux qui osaient jouer les braves aux dépens de ses talentueux coéquipiers.

Si les opposants misent sur un excellent duo de gardiens, la formation locale n’a rien à leur envier avec des performances époustouflantes de Francis Leclerc et Martin Ouellette.

Au niveau de l’attaque, celle des Marquis a inscrit 90 buts cette saison. Alexandre Picard (15) et Christian Ouellette (11) mènent le bal, mais les Verreault-Paul, Paradis et Denis ont aussi leur part de buts. Il ne faut pas oublier le défenseur Mathieu Brisebois qui, avec Sasha Pokulok, sera une menace constante.

Du côté des Pétroliers du Nord, on mise sur un excellent mélange de jeunesse, d’expérience, de vitesse et de robustesse. Dirigés par le vétéran entraîneur Pierre Pelletier, les jeunes Nicolas Poulin (16 buts) et Brendan Hamelin (21 points) complètent le duo de vétérans Maxime Macenauer (28 points) et François Bouchard (26 points). Impossible de passer sous silence l’échange amenant Jonathan Narbonne et Yannick Riendeau avec les Pétroliers du Nord. En 9 rencontres, Riendeau compte 11 points et semble retrouver de plus en plus ses repères.

En défensive, il existe chez Les Pétroliers une heureuse alliance de jeunesse et d’expérience. Les vétérans Matthew Medley et Yann Sauvé sont complétés par un duo de jeunes loups en Philippe Bureau-Blais et Dominic Talbot-Tassi. Loïk Leduc allie quant à lui expérience et jeunesse. Jonathan Narbonne, lui, est un peu de tout ça ! Si l’arrivée de Narbonne a stabilisé la défensive des Lavallois, Yann Sauvé lui apporte ses lettres de noblesse. Sauvé contribue autant à l’attaque qu’en défensive ou au niveau de la robustesse.

À ce chapitre, comment ne pas citer les noms de Paquette, Bordeleau et même le jeune Brendan Hamelin qui adore également servir de solides et percutantes mises en échec. Si Dannick Paquette est un des joueurs de la LNAH qui distribue le plus de mises en échec en une partie, Brendan doit le suivre de près.

Somme toute, une excellente série se dessine. Selon certains observateurs, cette série pourrait être la plus palpitante de la première ronde. Une série qui vaut le déplacement.

Soirée en Blanc

Les Pétroliers font appel aux partisans afin que vous portiez tous un chandail ou t-shirt blanc. Les Pétroliers du Nord en collaboration avec Les Promotions 47 remettront une serviette-cadeau aux 1000 premières personnes à franchir les tourniquets du Colisée Laval vendredi soir.

Les billets sont présentement en vente à la billetterie en ligne pétroliers.lnah.com ou encore au Colisée les jours de match.