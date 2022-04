Les Marquis débarquent de nouveau à Laval

Les Pétroliers du Nord étaient du côté de Jonquière et n’ont laissé que peu de chances à leur rival qui essuie une deuxième défaite consécutive en moins de 24 heures. Les hommes de Pierre Pelletier ont pris les commandes de cette série en défaisant les Marquis au compte de 5 à 1. Les joueurs des Pétroliers ont laissé passer la tempête et celui dont le nom était visiblement inscrit au tableau dans le vestiaire des locaux, Danick Paquette, préparait le jeu qui menait au premier but de Nicolas Poulin. Paquette a attiré de belle manière Karel St-Laurent qui n’a pu qu’admirer Poulin enfilant le disque dans le filet après 5 h 1 de jeu. Un peu plus d’une minute plus tard, en supériorité numérique, Francis Verreault-Paul allait enfiler le seul but de son équipe qui a vu les Pétroliers prendre lentement, mais sûrement le contrôle du match.