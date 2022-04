Tissés Serrés lance un nouveau camp de jour spécialisé à Laval

Un tout nouveau camp de jour s’ouvre cet été à Laval. En effet, Tissés Serrés, danse traditionnelle, lance son Camp de jour TRAD, pour les enfants de 6 à 13 ans.

Durant les deux premières semaines de juillet, les jeunes pourront découvrir les arts traditionnels sous toutes leurs formes : la musique, le chant, l’artisanat et, bien entendu, la danse.

D’une durée d’une à deux semaines, au choix du participant, ce camp de jour inédit à Laval accueillera 24 enfants. Les jeux, ateliers et activités ont été pensés pour faire découvrir ou approfondir des connaissances liées aux traditions du Québec. Laurence Proulx, coordonnatrice du camp et professeure à Tissés Serrés, précise « Notre objectif avec le camp est de développer le sens du rythme, les habiletés manuelles et la curiosité culturelle des enfants, mais surtout d’apprendre en s’amusant ! ».

Chaque journée de la semaine sera vouée à une thématique et une sortie par semaine sera réservée à la découverte d’un lieu culturel patrimonial. Des spécialistes et porteurs de tradition viendront animer des ateliers pour compléter les connaissances de nos animateurs passionnés de trad.

« Cette initiative est en lien direct avec la mission de notre organisme, c’est-à-dire de faire danser et découvrir la danse traditionnelle du Québec et d’ailleurs, en plus d’explorer d’autres arts traditionnels. Il s’agit d’une occasion unique pour les enfants de tous les milieux de plonger dans l’univers fascinant des traditions du Québec et du monde, dans une perspective d’inclusion et de vivre-ensemble. », souligne Charlotte Kelly, directrice générale de l’organisme.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site internet de l’organisme : www.tissesserres.ca ou écrire pour toutes questions à [email protected].