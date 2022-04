Les Pétroliers du Nord l’emportent 5 à 4 face aux Marquis de Jonquière

Spordle annonce que Hockey Canada a choisi son entreprise pour devenir un nouveau fournisseur pour sa plateforme d’inscriptions universelles. La plateforme est conçue pour offrir une expérience révisée et améliorée aux familles et aux registraires. L’outil appuiera plus de 3 500 associations locales de hockey, qui comptent plus de 750 000 participants inscrits chaque année aux programmes sanctionnés de Hockey Canada partout au pays.